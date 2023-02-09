Barlas'ı bile usandıran engel: 'Bira' logosu var diye reddetmişler!

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 00:01

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 00:01

İktidara verdiği destekle tanınan Cemil Barlas, iki bira firmasının depremzedeler için yaptığı kıyafet yardımını AFAD'ın kabul etmediğini belirterek tepki gösterdi.

AFAD'ın dondurucu soğukta yaşam mücadelesi veren depremzedeler için Tuborg ve Efes tarafından gönderilen 2 bin adet polar, atkı, bere ve eldiveni üzerinde bira markası olduğu gerekçesiyle kabul etmediği dana önce gündeme gelmişti.

Cemil Barlas sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayın doğru olduğunu öğrendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Üzerinde bira marka logosu var diye AFAD bu firmaların depolarda duran polar mont bağışını kabul etmemiş. İlk duyduğumda yalandır dedim ama doğru çıktı. Bu bir kepazeliktir."