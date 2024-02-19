Bartın 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Bartın'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Bartın'da AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Bartın Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve 4 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Bartın'da Cemal Akın Belediye Başkanı seçildi.
Bartın 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları:
MHP
Göz Atın
Cemal Akın
14.024 %35,76
AKP
Yusuf Ziya Aldatmaz
13.855 %35,33
CHP
Mehmet Arslan
9.977 %25,44
SAADET
1.053 %2,68
DSP
97 %0,25
DP
66 %0,17
TKP
62 %0,16
BTP
55 %0,14
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