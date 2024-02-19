Mersin 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Mersin'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Mersin'de AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 13:00
Mersin 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Mersin'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
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31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde  Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 13 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Mersin'de Vahap Seçer Belediye Başkanı seçildi.

31 MART 2019 MARDİN'DE AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?

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Vahap Seçer

477.015 %45,09

MHP

Hamit Tuna

433.666 %40,99

DP

Ayfer Yılmaz

127.167 %12,02

SAADET

Erdal Alkan

7.202 %0,68

DSP

Emrah Küçükkapdan

4.719 %0,45

VATAN

Lerzan Özgenç

3.998 %0,38

TKP

Nişan Mesut Oyardı

2.187 %0,21

BTP

Ramis Akın

1.939 %0,18


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