Mersin 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Mersin'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Mersin'de AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 13 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Mersin'de Vahap Seçer Belediye Başkanı seçildi.
31 MART 2019 MARDİN'DE AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?
CHP
Göz Atın
Vahap Seçer
477.015 %45,09
MHP
Hamit Tuna
433.666 %40,99
DP
Ayfer Yılmaz
127.167 %12,02
SAADET
Erdal Alkan
7.202 %0,68
DSP
Emrah Küçükkapdan
4.719 %0,45
VATAN
Lerzan Özgenç
3.998 %0,38
TKP
Nişan Mesut Oyardı
2.187 %0,21
BTP
Ramis Akın
1.939 %0,18
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