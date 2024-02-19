Erzurum 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Erzurum da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Erzum'da AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 13:01
Erzurum 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Erzurum da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
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31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Erzum Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve 20 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Erzum'da Mehmet Sekmen seçildi.

AKP

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Mehmet Sekmen

241.742 %62,80

İYİ PARTİ

Mahmut Uykusuz

97.945 %25,45

HDP

23.167 %6,02

CHP

Mehmet Sait Şimşek

9.378 %2,44

SAADET

Atik Ağdağ

8.668 %2,25

BTP

1.902 %0,49

DSP

866 %0,22

TKP

629 %0,16

VATAN

620 %0,16


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