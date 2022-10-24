Müessese Müdürü Cihat Özdemir, Amasra faciasıyla ilgili istifa sorusunu şöyle yanıtladı: 'Bir şey diyemeyeceğim'

24 Ekim 2022 Pazartesi, 04:00

Bartın Amasra’da Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında 14 Ekim günü akşam saatlerinde eksi 300-350 kotunda “grizu patlaması” nedeniyle meydana gelen faciada 41 madenci yaşamını yitirdi.

Faciada yaşamını yitiren Rahman Özçelik’in ablası, “Kardeşim 10-15 gün önce ‘Burada gaz kaçağı var’ demiş. ‘Bizi yakında patlatacaklar’ demiş. Nasıl ihmal oldu?”, Şaban Yıldırım’ın eşi, “İhmal var, yüzde 100 ihmal var. ‘Metan gazı var gibi gözüküyor’ diyordu”, Soner Ak’ın eşi, “‘Gaz kokusu çok var’ diyordu, ‘Ama yapacak bir şey yok’ diyordu. Şef, ‘Bize kömür lazım, sizin keyfiniz lazım değil’ demiş” diyerek patlamada ihmal olduğunu belirtmişti.

İSTİFA SORUSUNA YANIT

Facianın üzerinden 9 gün geçmesine karşın yetkililer görevlerine devam ediyor. Amasra’daki facianın ardından ilk kez Cumhuriyet’e konuşan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu, “Ben şu anda toplantı halindeyim. Yoğunum. Teşekkür ederim. Sağ olun” dedi.

(Kazım Eroğlu)

Amasra Taşkömürü İşletme Müessese (ATİM) Müdürü Cihat Özdemir ise “Şu anda meşgulüz” diye konuştu. Özdemir, “41 madenci yaşamını yitirdi istifa etmeyi düşünüyor musunuz” sorumuza ise “Şu anda bir şey diyemeyeceğim. Sağ olun” yanıtını verdi.

(Cihat Özdemir)

KAMUOYUNUN YANIT BEKLEDİĞİ O SORULAR: