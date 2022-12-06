Barut'tan Bakanlığa Uruguay soruları: Vahim iddiaların akıbeti ne oldu?

06 Aralık 2022 Salı, 12:06

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Ayhan Barut, Uruguay'dan Mersin Limanına yapılan yaklaşık 8000 büyükbaş hayvan ithalatına başta mevzuat çerçevesinde izin verilmeyip daha sonra sağlayarak menfaat dahilinde onay verildiği iddialarıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'nı açıklama yapmaya çağırdı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'ye seslenen Barut, "Konuya ilişkin talimatınızla dönemin Bakan Yardımcısı ve halen Bakanlık Müşaviri olarak görev yaptığı belirtilen Ayşe Ayşin Işıkgece ile dönemin Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş hakkında 4483 Sayılı Kanun kapsamında ön inceleme yapıldığı doğru mu, süreç nasıl sonuçlandı?" diye sordu.

"BAKANLIK SUSKUN"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin yanıtlaması talebiyle Meclis'e bir kez daha soru önergesi sunan Barut, "Geçmiş dönemde Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Ayşe Ayşin Işıkgece hakkında 8 Ekim 2021 tarihinde Meclis'e eski Bakan Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi sunmuştuk. Bu önergemizde kamuoyunda infial yaratan vahim iddialarla ilgili sorularımıza yanıt verilmesini talep etmiştik. Uruguay'dan Mersin Limanı'na getirilen binlerce büyükbaş hayvan ithalatı ve buna bağlı olarak gündeme gelen konularla ilgili açıklama istemiştik. Meclis'e sunduğumuz soru önergesine yasa gereği 15 günlük sürede yanıt vermeyen, 1 yılı aşkın süredir susan bakanlığın tutumu ortada" diye konuştu.

"TÜM AYRINTILARI AÇIKLAYIN"

Kamuoyuna yansıyan hayvan ithalatı ve rüşvet iddialarının akıbetini sorgulayan Ayhan Barut, bakanlığın 1 yıldan fazla süredir sessiz kalmasını eleştirdiği. Edindiği bilgilere göre dönemin Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece'nin halen bakanlık müşaviri olarak görev yaptığını, adli ve idari soruşturma süreçlerinin ne aşamada olduğunun açıklanması gerektiğini bildiren Barut, "Bakanlığı vahim iddialarla ilgili susmadan gerçekleri toplumla paylaşmaya çağırıyoruz. Devlet Denetleme Kurulu tarafından yapılan yürütülen sürecin, bakanlıkça yapılan soruşturmanın ve devamında yaşanan adli sürecin tüm ayrıntılarının açıklanmasını talep ediyoruz. Bakanlığı şeffaf biçimde kamuoyunu bilgilendirmeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

"YARGILAMA SÜRÜYOR MU?

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut'un Meclis'e sunduğu yeni önergede şu sorulara yanıt istendi:

1- 08.10.2021 tarihli soru önergemizde de yer aldığı şekliyle söz konusu iddialarla ilgili Bakanlık Teftiş Kurulu ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu tarafından inceleme yapıldığı doğru mudur?

2- Konuyla ilgili inceleme-soruşturma sürecinin dönemin Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından kapatılmak istendiği ancak Devlet Denetleme Kurulu tarafından buna imkan tanınmadığı yönünde kamuoyuna yansıyan bilgiler doğru mudur?

3- Uruguay'dan Mersin Limanına getirilen yaklaşık 8000 büyükbaş hayvan ithalatına başlangıçta mevzuat çerçevesinde izin verilmeyip daha sonra sağlandığı ileri sürülen menfaat dahilinde izin verildiği iddialarıyla ilgili açıklama yapacak mısınız?

4- Konuya ilişkin talimatınızla dönemin Bakan Yardımcısı ve halen Bakanlık Müşaviri olarak görev yaptığı belirtilen Ayşe Ayşin Işıkgece ile dönemin Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş hakkında 4483 Sayılı Kanun kapsamında ön inceleme yapıldığı bilgisini teyit edecek misiniz?

5- Şayet söz konusu kişilere ilişkin ön inceleme yapıldı ise bu süreç sonuçlanmış mıdır?

6- Vahim iddialara ilişkin suç tespiti çerçevesinde tarafınızca eski Bakan Yardımcısı ve Genel Müdür hakkında soruşturma izni verilerek konunun adli mercilere intikal ettirildiği ve yargılamanın sürdüğü iddiası doğru mudur?"