Barut'tan yeni buğday ithalatına tepki: Yerli çiftçiyi ve ülke tarımını bitirdiler

28 Mart 2022 Pazartesi, 12:01

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 210 bin ton ekmeklik buğday için ithalat ihalesi açmasına CHP'den sert tepki geldi.

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, AKP'nin 20 yıllık iktidarı boyunca 70 milyon ton buğday ithal edilip 20 milyar dolar ödendiğini aktardı ve "İş bilmez AKP iktidarının ithalat sevdası artarak sürüyor. İthalata değil çiftçi ve tarımımıza destek verilsin" dedi.

"İTHALAT KABUL EDİLEMEZ"

Çukurova'da mayıs ayında hasadı yapılacak buğday ekili tarlada konuşan CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, "Buğday ülkemiz açısından stratejik önemdedir ve pandemi döneminde güvenli gıdaya erişimin önemi daha çok anlaşılmıştır. Bütün ülkeler bu dönemde insanlarının ihtiyaçlarını karşılarken, tarım ve gıdada iş bilmez AKP iktidarı sürekli ithalatla gündeme gelmektedir. Yerli ve milli olduklarını ileri sürüp yerli çiftçiyi ve ülke tarımını bitirdiler. Yanlışta ısrar etmeyi sürdürüyorlar" diye konuştu.

"ÇİFTÇİDEN UCUZA ALIYORLAR"

TMO'nun yeni yaptığı 210 bin tonluk buğday ithalatına tepki gösteren Ayhan Barut, şunları kaydetti:

"AKP'nin ithalat sevdası yeni değildir. Yıllardır ithalat politikaları artarak sürüyor. 20 yıllık AKP iktidarı döneminde toplamda 70 milyon ton buğday ithal edilmiş, karşılığında 20 milyar dolara yakın para yurtdışına aktarılmıştır. Oysa bu parayı kendi tarım ve çiftçimize verselerdi bunu fazlasıyla üretirdik. Geçtiğimiz Haziran ayında buğday hasadında ton başına 2 bin 250 liradan çiftçimizden buğday aldılar. Şimdi tonu 438 dolardan buğday ithal ediyorlar. Madem bu fiyattan buğday ithal edecektiniz, neden kendi çiftçimizden ucuza buğday aldınız? Bu aradaki fark ve destekleri çiftçimize verelim. Tarımımız ve çiftçimiz kalkınsın, üretim artsın. Bu sağlansın ki güvenli gıdaya erişimin önündeki engeller kalksın. Gelin ithalata değil çiftçimize destek verelim."

"TABAN FİYATI AÇIKLAYIN"

AKP'nin ithalat politikalarını eleştirerek çözüm önerilerini paylaşan Ayhan Barut, şunları söyledi:

"2002 yılında AKP iktidara geldiğinde buğday ithalatı için 150 milyon dolar ödeniyordu, sadece geçen yıl 10 milyon ton buğday ithalatına 2.5 milyar dolar ödendi. Yani tam 16 kat fazla para ithalata gitti. Yerli ve milli olan üreticiye destek versinler. İthalata değil üretime katkı sunsunlar. Tarımsal üretim planlaması yaparak destekleri yeterli seviyeye getirsinler. Aksi takdirde çiftçi üretimden kopuyor. Çünkü 2004 yılında Türkiye'de 93 milyon dekarda üretilen buğdayın miktarı son yılda 68.5 milyon dekara düştü. Yani 23-24 milyon dekar buğday ekim alanı azaldı. Gelin tarımı ve üreticiyi destekleyin. Gelin vakit varken üretime destek olun. Yerli çiftçinin emeğini heba etmeyin. Hasat yaklaşırken buğday taban fiyatını çiftçinin yüzü gülecek şekilde açıklayın. Gübre ve mazot gibi temel üretim girdilerindeki fahiş artışı durdurun. Zamları geri çekin, vergileri düşürün. Çiftçi borçlarını faizsiz erteleyin."