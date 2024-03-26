Başakşehir 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Başakşehir'de seçimi kim kazandı? Başakşehir Belediye başkanı kim oldu?

Yayınlanma: 26.03.2024 - 13:41

Güncelleme: 26.03.2024 - 13:41

Başakşehir yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.

BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

AK Parti

Yasin Kartoğlu

CHP

Mesut Öksüz

İYİ Parti

Tevfik Atakan Şakar

DEM Parti

Kevser Şişman Taşdemir

Yeniden Refah

Kadir Karaca

Zafer Partisi

Eğeulaş Akbulut

Saadet

Bekir Demirkaya

Memleket

Nejdet Alavi

TİP

Ömer Bulut

Büyük Birlik

Ahmet Bozan

HÜDA PAR

Erdal Elibüyük

DEVA Partisi

Kamuran Sayhan

BAŞAKŞEHİR'DE SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.