Başakşehir 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Başakşehir'de seçimi kim kazandı? Başakşehir Belediye başkanı kim oldu?
Başakşehir seçim sonuçları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimde Başakşehir'de hangi aday ne kadar oy aldı? Başakşehir Belediye başkanı kim oldu?
Başakşehir yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.
BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?
AK Parti
Yasin Kartoğlu
CHP
Mesut Öksüz
İYİ Parti
Tevfik Atakan Şakar
DEM Parti
Kevser Şişman Taşdemir
Yeniden Refah
Kadir Karaca
Zafer Partisi
Eğeulaş Akbulut
Saadet
Bekir Demirkaya
Memleket
Nejdet Alavi
TİP
Ömer Bulut
Büyük Birlik
Ahmet Bozan
HÜDA PAR
Erdal Elibüyük
DEVA Partisi
Kamuran Sayhan
BAŞAKŞEHİR'DE SEÇİMİ KİM KAZANDI?
Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.
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