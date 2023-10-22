Başakşehir Belediyesi yandaşa dağıtıyor: 221 milyonluk ihale AKP'li isme gitti

Yayınlanma: 22.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.10.2023 - 03:00

Belediye, 25 Eylül’de “Başakşehir Genelinde Park Yapımı İle Mevcut Parkların Onarımı Yapım İşi” için ihaleye çıktı. 221 milyon 209 bin 19 TL’lik ihaleyi AKP’li iş insanı Fatih Şanioğlu aldı. Şanioğlu AKP Başakşehir İlçe Başkanlığı Bahçeşehir 1’inci Kısım Mahalle Yöneticiliği göreviyle tanınıyor.



AKP’li Şanioğlu 2011 yılından bugüne kadar Başakşehir Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere birçoğu belediye ve devlet kurumu olmak üzere 58 kamu ihalesi aldı. Bu ihalelerin toplam maliyeti ise 953 milyon 127 bin 875 TL tutarında.

Başakşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde AKP’nin Ortahisar ilçe başkan yardımcısı ve ekonomi işleri başkanı olarak görev yapan Dursun Ali Özderya’nın CETAŞ Madencilik adlı inşaat şirketine 699 milyon 959 bin 486 TL’lik ihale vermişti.