Kanal İstanbul için yıkım: AKP’li Başakşehir Belediyesi hukuk tanımıyor

Yayınlanma: 12.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 12.10.2023 - 03:00

İstanbul’da AKP’li Başakşehir Belediyesi’ne bağlı Şahintepe Mahallesi’nde kentsel dönüşüme karşı yurttaşlar uzun süredir mücadele ediyor. Kanal İstanbul güzergâhında bulunan mahalleye önceki gün sabah saatlerinde çevik kuvvet eşliğinde operasyon düzenlendi. Hukuksuzca arazilerinin elinden alınmasına tepki gösteren yurttaşlara polis biber gazıyla müdahale etti. Çetinkaya ailesi ise mahalle sakinleriyle beraber evlerinin bahçesinde 131 gündür nöbet tutuyordu. Önceki gün saat 05.00 sıralarında gelen çevik kuvvet ekipleri, biber gazı kullanarak nöbet tutanları evden uzaklaştırdı. Ev yıkılırken, biber gazından etkilenen ve çıkan arbedede yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

6 BİN İTİRAZ

Şahintepe Barınma Hakkı Meclisi hukukçularından Korkmaz Aslan süreci Cumhuriyet’e anlattı. Sürecin arka planının 2012 yılına uzandığını belirten hukukçu Aslan, “Yurttaşların taşınmazlarından Düzenleme Ortaklık Payı adaletsiz yapılmış ve taşınmazlar parçalanmış. 2021’de Şahintepe Sonevler bölgesinde acele kamulaştırma kararları alınınca mahallede haraketlilik başlamış” dedi. Konuyla ilgili birçok dava açıldığını ifade eden Aslan, imar planı uygulanmış yerlere ikinci kez imar uygulaması yapılarak proje sınırları içindeki yüzlerce taşınmazın Arnavutköy Hacımaşlı’ya transfer edildiğini söyledi.

DAVA SONUÇLANMAMIŞTI

Yapılması planlanan Kanal İstanbul’un güzergâhında 6 bine yakın itiraz başvurusu olduğunu ifade eden Aslan, “2022 yılının Haziran ayında Şahintepe mahallesinin 7 adasında kentsel dönüşüm ilan edildi. Şu an 35-40 adada kentsel dönüşüm söz konusu. Bu kısımlar yapılması planlanan Kanal İstanbul’a bakan manzaralı yerler. Çetinkaya ailesinin evinin arazisinin olduğu yer henüz kentsel dönüşüm kapsamında değilken evlerinin etrafını metal bariyerlerle çevirdiler ve tahliye için ihtarname yolladılar. Evin satışıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı aldık. Belediye kararın kaldırılmasını sağladı ve 2 gün sonrasına acelece evin arazisinin satışını yaptı. Daha sonra öğrendik ki bir başka dava sonucu Başakkent adlı şirketin söz konusu alandaki yetkisi durmuş. Bu şirket yetkisi daha sonra başka bir mahkeme kararı ile iptal edilmiş olmasına karşın ve ailenin açmış olduğu satış iptal ve tahliye iptal davaları henüz sonuçlanmamışken Çetinkaya ailesinin evi yıkıldı” dedi.