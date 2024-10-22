AKP’li Başakşehir Belediyesi 500 milyon TL’lik taşınmazı satışa çıkardı: Rantın adı ‘Kanal İstanbul’

Yayınlanma: 22.10.2024 - 11:01

Güncelleme: 22.10.2024 - 11:01

AKP’li İstanbul Başakşehir Belediyesi, adrese teslim kamu ihaleleri, milyarlarca TL’lik taşınmaz satışı ve ek bütçe tartışmalarıyla gündeme geliyor.

Başakşehir Belediyesi, Kanal İstanbul güzergahında bulunan Tatarcık Mahallesi’ndeki 125 ada 23 parseldeki 31 bin 754 metrekarelik bir taşınmazı satışa çıkardı. Dört futbol sahası büyüklüğündeki söz konusu arazinin Sazlıbosna Gölü’ne yakınlığı da dikkat çekiyor.

İmar durumu gelişme konut alanı olarak belirtilen söz konusu taşınmazın muhammen bedeli ise 500 milyon TL olarak belirlendi.

"YARI FİYATINA ARSA"

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan CHP Başakşehir İlçe Başkanı Beyzade Kayabaşı, “Arsa satışları öncesi fiyatlar takdir komisyonları tarafından belirlenir. Ancak belediye tanıdık emlakçılardan aldıkları fiyatla rayiç bedel belirleyip ihaleye çıkıyor.

Kamunun arazilerini haraç mezat satıyorlar. O bölgede başka Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ya da bağımsız kişilerce satılan arazilerin fiyatlarına baktığımızda belediyenin yarı fiyatına arsa sattığını görüyoruz. Kendi arazileri olsa bu kadar ucuza satmazlar. Başakşehir Belediyesi, ihale verdikleri ve kendilerine yakın firmalara bu arsaları peşkeş çekiyor. Bu arazilerin ihalesine yalnızca birkaç şirket giriyor” dedi.

Kanal İstanbul rantının önünü açmak için söz konusu arazilerin satışa çıkarıldığını söyleyen Kayabaşı, “Kanal İstanbul güzergahında konut stoku oluşturmak ve rantının önünü açmak için bu araziler yandaş firmalara satılıyor” ifadelerini kullandı.