‘Faiz haram’cılar, bol günlerde 510 milyar dolar faiz ödedi!

04 Ocak 2022 Salı

Erdoğan, geçen yıl “225 milyar dolar ihracat yaptık, hedefleri aştık” diyerek zamların arkasına dolanma girişiminde bulundu, yani şunu diyor, tercüme edersek:

- Ey millet, gözün sadece zamları görüyor, hayatım pahalandı nasıl geçineceğim diyorsun, yediğin kazığın acısından ihracatımızın nasıl da 225 milyar dolara ulaştığını görmüyorsun... Bre insaf..

“Peki, tamam anladık!” da o zaman neden bu zamlar, işler tıkırındaysa! İhracattan gelen paralarla zam yapmak zorunda kalmazdın! Hem “rekor kırdık” diye böbürleniyorsun hem de milyarlarca liralık her şeye zam yapıyorsun..

Aralık ayında 22.3 milyar dolarlık ihracatla rekor kırılmış. Ama 29 milyar dolarlık da ithalat yapmışsın! Yani dış ticarette ütülen bir ülke olmaya devam... Bu ithalatı yapmazsan zaten makineleri çalıştıramazsın ve bu ihracatı da yapamazsın...

İhraç mallarımız sudan ucuza gidiyor. Çünkü işgücünün fiyatı bu ülkede düşük.

YANİ MALLAR UCUZ!

19 yıllık iktidarınızda ihraç mallarımızın kg bedelini artıramamış, üstelik düşürmüşsünüz. Bu haftaki Herkese Bilim Teknoloji dergisinde iktisatçı - araştırmacı Bayram Ali Eşiyok’un kalem kalem hesap ettiği yazısına (HBT 301) bakıyorum:

“İmalat sanayiinin 2014 yılında 1.98 dolar olan ortalama ihracat kg fiyatı izleyen yıllarda düşme eğilimine girmiş, 2020 yılında 1.28 dolara kadar gerilemiş… 2021 yılının ocak-ekim döneminde ise görece bir yükselişle 1.50 dolara yükselmiş... Aynı kalemlerde ithal ettiğimiz malların dolar cinsinden kilogram fiyatı daha yüksekken, sattığımız mallar ise daha ucuz...”

Yani durum şu: “Türkiye’nin imalat sanayii ortalama ihracat kg fiyatı, ithalat kg fiyatından 0.68 dolar daha düşük. İhracatın ortalama kg fiyatı, ithalatın yüzde 65.6’sı kadar...”

HANİ BENİM PAYIM!

Ülkenin katma değeri yüksek ihraç mallarına geçmesini, dolayısıyla ülkedeki üretime değer katmayı başaramamışsınız. 20 yıldır!

Bu nedenle de ülkede asgari ücretler Avrupa’nın en düşüğü.

Bu yetmemiş, şimdi de yıllık yüzde 80’e varan enflasyonla kendi milletinizi ezip diz çöktürüyorsunuz.

Milletin çok umurundaydı 225 milyar dolar ihracat!.. Size şunu soruyor: Hani benim payım!

Milli gelir artıyor. Ama bu gelir artışından ücretliler yararlanamıyor, payı azalıyor, sermayenin payı artıyor.

FAİZ SEVMEYENLERE BAKIN SİZ

Milletin tasarruflarını ütmek ve sermayenin gelirini artırmak için, faizi enflasyondan, resmi rakamlara göre yüzde 20 daha düşük tutmaya çalışıyorsunuz. TÜİK bile yüzde 36 enflasyon, derken, siz bankalara en çok yüzde 17 yıllık faiz zorunluluğu dayatıyorsunuz.

Neymiş? Faiz dince harammış. Soylu’ya göre ise tüm bunları onlara Allah yaptırıyormuş!

Faiz sevmeyenlere bakın siz:

İktidarlarının altın dönemleri dahil, trilyonlarca dolar ülkeye girip çıkarken, devlet ve özel sektör haram maram demeden borç alıp faizini öderken zerre aklınıza gelmiyordu, haram maram, nas mas..

Yahu 2021 bütçenize ödeyeceğiniz faizi koymuşsunuz: 179.5 milyar TL! (6.7 milyar dolar! www.dogrulukpayi.com/bulten/yillara-gore-turkiye-de-faiz-harcamalari)

510 MİLYAR DOLAR FAİZ ÖDEDİNİZ

Şimdi sıkı durun: İktidarlarının 18 yılı boyunda ödedikleri faiz 510 milyar dolar! Ankara Ticaret Odası’na göre iktidar, son 10 yılda 211.4 milyar dolar iç ve dış faiz ödedi! ( http://arsiv.ntv.com.tr/news/201541.asp )

Paraları har vurup harman savunduğunuz ve döviz bulmakta hiç zorlanmadığınız dönemlerde ağzınızdan “Faiz neden, enflasyon sonuç” lafı çıkmadı.

Vur patlasın çal oynasın zamanlarıydı, şimdi ise ülkeyi ağlatma zamanlarına gelince “Kahrolsun dış operasyonel güçler!”

Ülkeyi bu duruma düşürenler, dışarıda değil, içeride, iktidarda oturuyor!