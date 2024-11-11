Başından vurulmuş halde bulunmuştu: Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlunun sağlık durumu hakkında yeni gelişme
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, başından vurulmuş şekilde bulunan oğlu Efe Uysal'ın sağlık durumuna yönelik açıklama yaptı. Zor sürecin atlatıldığını söyleyen Başkan Uysal, "Oğlum Efe’nin sağlık durumu çok şükür iyi, servise çıktı" dedi.
CHP'li Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, geçen günlerde evinde başından vurulmuş halde bulunan oğlu Efe Uysal'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uysal, "Oğlum Efe’nin sağlık durumu çok şükür iyi, zor süreci atlattık, servise çıktı. En kısa sürede tekrar aramızda olacak. Yanımızda olan, iyi dileklerini ileten, dualarını esirgemeyen tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Oğlum Efe’nin sağlık durumu çok şükür iyi, zor süreci atlattık, servise çıktı. En kısa sürede tekrar aramızda olacak. Yanımızda olan, iyi dileklerini ileten, dualarını esirgemeyen tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum.— ÜMİT UYSAL (@Av_umituysal) November 11, 2024
NE OLMUŞTU?
Olay, geçtiğimiz gün Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Fener Mahallesi'nde meydana geldi.
Başkan Uysal’ın 17 yaşındaki oğlu Efe Uysal, evinin banyosunda başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Efe, bilinci açık bir şekilde hastaneye getirildi ve acil olarak ameliyata alındı.
İstanbul’da toplantıda olan Başkan Ümit Uysal, haberin ardından ilk uçakla Antalya’ya döndü. CHP yöneticileri ve belediye personeli de hastaneye gelerek aileye destek verdi. Antalya Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili yaptığı açıklamada, Efe Uysal’ın intihar girişiminde bulunduğunu belirtti.
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