Yayınlanma: 08.11.2024 - 18:17

Güncelleme: 08.11.2024 - 18:17

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "21. Yüzyılda Yeniden Cumhuriyet" adlı yeni kitabının tanıtımı için İstanbul’da basın mensuplarıyla buluştu; bu buluşma, Uysal’ın kim olduğu ve kariyeri hakkında merak uyandırdı. Peki, Muratpaşa belediye başkanı Ümit Uysal kimdir? Ümit Uysal kaç yaşında, nereli? İşte, ayrıntılar...

ÜMİT UYSAL KİMDİR?

Ümit Uysal, sosyal demokrat kimliği ve hukukçu geçmişiyle tanınan, Antalya Muratpaşa ilçesinde iki dönemdir belediye başkanlığı yapan başarılı bir siyasetçidir. 1970 yılında öğretmen bir babanın çocuğu olarak Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde doğan Uysal, çocukluk yıllarını geçirdiği Antalya’ya ve ülkesine hizmet etmek için uzun bir kariyer yolu izlemiştir. Bu kariyer boyunca sosyal demokrasiyi savunan bir siyasetçi olarak önemli görevlerde bulunmuş, yerel yönetimde gerçekleştirdiği projelerle adından söz ettirmiştir.

Çocukluk ve Gençlik Yılları

Ümit Uysal, çocukluk yıllarında eğitim hayatını Antalya’da sürdürmekteydi. Ancak, Türkiye’nin yakın tarihinde önemli bir yere sahip olan 12 Eylül 1980 askeri darbesi, onun eğitim hayatını da etkiledi. Antalya Lisesi Pansiyonu'nun kapatılmasıyla, ortaokul ve lise öğrenimini İzmir’de devlet parasız yatılı okulda tamamlamak durumunda kaldı. Bu süreçte kazandığı azim ve bağımsız yaşam becerileri, ilerleyen yıllarda sosyal demokrat düşüncelere olan ilgisini güçlendirdi.

Üniversite Yılları ve Hukuk Kariyerinin Başlangıcı

Uysal, üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. 1991 yılında mezun olduktan sonra Antalya’ya dönerek avukatlık mesleğine başladı. Hukuk eğitimi boyunca sosyal konulara ve sanata ilgi duyan Uysal, edebiyat dergilerine öyküler yazmış, tiyatro ve sinemayla da yakından ilgilenmiştir. Genç yaşta kazandığı bu sanatsal bakış açısı, ilerleyen yıllarda halkla ilişkilerini güçlendiren önemli bir nitelik olarak öne çıkmıştır.

CHP’de Siyasete Adım Atışı ve İl Başkanlığı

Ümit Uysal’ın siyasi kariyeri 1992 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) yeniden açılmasıyla başlamıştır. CHP’ye katılarak Antalya İl Kurucu Meclisi’nde yer alan Uysal, kısa süre içinde il yönetim kurulu üyeliği ve gençlik kolları başkanlığı gibi görevlerde bulunarak partisinin Antalya’daki yapılanmasında etkin rol üstlenmiştir. 2001 yılında, henüz 31 yaşında iken CHP Antalya İl Başkanı seçilmiş ve bu göreviyle partinin Antalya’daki teşkilatlanmasını güçlendirmiştir.

2002 Genel Seçimleri Başarısı

Ümit Uysal’ın il başkanlığında CHP, 2002 genel seçimlerine Antalya’da oldukça güçlü bir şekilde girmiştir. Seçim sonuçları CHP’nin Antalya’daki başarısını göstermiş; partisi, 13 milletvekilinden 8'ini kazanarak önemli bir başarı elde etmiştir. Uysal’ın liderliğindeki bu başarı, onun Antalya siyasetindeki yerini daha da sağlamlaştırmıştır.

Muratpaşa Belediye Başkanlığı Dönemi

2014 yerel seçimlerinde CHP tarafından Muratpaşa Belediye Başkan adayı gösterilen Ümit Uysal, Muratpaşa halkının yoğun desteğini alarak belediye başkanlığına seçilmiştir. Sosyal belediyecilik ilkeleri doğrultusunda hareket eden Uysal, bu görevde birçok projeyi hayata geçirerek Muratpaşa’nın gelişimine katkı sağlamıştır. 2019 yerel seçimlerinde ise yüzde 65 oy oranıyla yeniden seçilerek güven tazelemiştir.

SODEMSEN Yönetim Kurulu Üyeliği

Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) Yönetim Kurulu Üyesi olan Ümit Uysal, sosyal demokrat değerler ve kamu yönetimi ilkeleri çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu görevinde, kamu çalışanlarının haklarını koruma ve kamu hizmetlerinin niteliğini artırma hedefleri doğrultusunda projelere destek vermektedir.

Aile Hayatı

Ümit Uysal, özel hayatında da topluma değer veren bir birey olarak ailesiyle vakit geçirmeyi önemsemektedir. Evli ve iki çocuk babası olan Uysal, ailesiyle birlikte sosyal projelere katkı sağlamaya ve yerel halkla olan bağını güçlendirmeye önem vermektedir.