Bayrampaşa 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Bayrampaşa'da seçimi kim kazandı? Bayrampaşa Belediye başkanı kim oldu?

Bayrampaşa seçim sonuçları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimde Bayrampaşa'da hangi aday ne kadar oy aldı? Bayrampaşa Belediye başkanı kim oldu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:10
Bayrampaşa 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Bayrampaşa'da seçimi kim kazandı? Bayrampaşa Belediye başkanı kim oldu?
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Bayrampaşa yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.

BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

AK Parti

İlknur Kovaç Bayraktar

CHP

Hasan Mutlu

İYİ Parti

Vahit Çelik

Yeniden Refah

Hakan Arabacı

Zafer Partisi

Tarkan Güler

Saadet

İsmail Acar

Büyük Birlik

Murat Mert

HÜDA PAR

Haşim Turan

DEVA Partisi

Altan Ertan

Gelecek Partisi

Aynür Tatli

BAYRAMPAŞA'DA SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.


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