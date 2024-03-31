Bayrampaşa 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Bayrampaşa'da seçimi kim kazandı? Bayrampaşa Belediye başkanı kim oldu?
Bayrampaşa seçim sonuçları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimde Bayrampaşa'da hangi aday ne kadar oy aldı? Bayrampaşa Belediye başkanı kim oldu?
Bayrampaşa yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.
BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?
AK Parti
İlknur Kovaç Bayraktar
CHP
Hasan Mutlu
İYİ Parti
Vahit Çelik
Yeniden Refah
Hakan Arabacı
Zafer Partisi
Tarkan Güler
Saadet
İsmail Acar
Büyük Birlik
Murat Mert
HÜDA PAR
Haşim Turan
DEVA Partisi
Altan Ertan
Gelecek Partisi
Aynür Tatli
BAYRAMPAŞA'DA SEÇİMİ KİM KAZANDI?
Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.
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