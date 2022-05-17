CHP, Atatürk Havalimanı için harekete geçti

17 Mayıs 2022 Salı, 02:00

Kaftancıoğlu, “Saat 11.00’de Atatürk Havalimanı’na gidiyoruz. Atatürk’e, doğaya, kente düşman olanlara bir çift sözümüz var. Doğa dostu kurumlar ve kişileri bekliyoruz” dedi.

Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın düzenlediği eyleme genel merkezden de katılım olacak. Ancak genel merkezde olup da Meclis’te görevi bulunmayanların ve mevcutta İstanbul’da olanların eyleme katılacağı belirtildi. Eyleme Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı gibi isimlerin de katılacağına dikkat çekilirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise bugün saat 13.30’da TBMM’de partisinin grup toplantısına başkanlık edeceğinden eylemde yer almayacağı öğrenildi.