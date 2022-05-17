Son Dakika: Süleyman Soylu'dan 'Atatürk Havalimanı' açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Atatürk Havalimanı'na yapılacağı iddia edilen millet bahçesine yönelik tartışmalar hakkında konuştu. Soylu, Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, ''Biz de iktidara karşı birtakım eylemler ortaya koyduk. Eleştirdiğimiz oldu ama yakıp yıkmadık" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan millet bahçesi projesine yönelik tartışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu'nun açıklamasından öne çıkan satırbaşları:
Kendi yönetiminizde Beşiktaş'ta, Çırağan yolunda, Çınar ağaçlarını ortadan kaldırırsanız, ardından hemen bize büyük hizmetler veren Atatürk Havalimanı, etrafımızdaki coğrafyanın ve bizim, İstanbul'un en güzel millet bahçesinden birisi olabilmesine itiraz ederseniz, buna şöyle söylerler, en hafif deyimiyle, bu ne yaman çelişkidir.
"SİYASET ALANINA TERÖRİZM ÇEKİLEREK MEŞRULAŞTIRILIYOR"
Siyaset alanına terörizm çekilerek meşrulaştırılmaya çalışılıyor, anarşizm çekilerek meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Bu ne demek? Terörizm, bir teröristin cenazesine sözde HDP milletvekili katılıyor, polise taş atılıyor, bu meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Ben il başkanlığı yaptım. 1999, 23 yıl evvel. Biz de iktidara karşı birtakım eylemler ortaya koyduk. Eleştirdiğimiz oldu ama yakıp yıkmadık. Terörist milletvekili, terörist cenazesine gidebildi mi? Buna müsaade etmeyiz. Bunlar uygulayıcılardır, karar vericiler değildir. Siz buradan yürüyün diyorlar, oradan yürüyorlar.
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