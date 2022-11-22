BBP Genel Başkanı Destici'den Yunanistan'a: Kaşınmamalarını tavsiye ediyorum
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Kostantinos Floros ve Atina yönetiminden yetkililere seslenerek "kaşınmamalarını tavsiye ediyorum" dedi.
Cumhur İttifakı bünyesindeki Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki bazı konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Pençe-Kilit Hava Harekatı'na ilişkin konuşan Destici, "Terör örgütü PKK saldıracak, bombacı gönderecek, 6 vatandaşımızı katlettirecek, sınırımıza roket arttıracak, 5 yaşındaki çocuğumuzun, gencecik öğretmenimizin hayatını karartacak, buna Türkiye Cumhuriyeti ve kahraman Türk ordusu seyirci mi kalacak? Elbette seyretmeyecek. Dün görevini yaptı, bugün yapıyor, yarın da yapacak ve buna da kimse engel olamayacak" dedi.
Harekat üzerinden altılı masayı da hedef alan Destici, şunları kaydetti:
"Harekatla ilgili açıklamalarına bakıyoruz; her biri ayrı ayrı sessizliklerini sürdürüyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu'ndan, Sayın Babacan ve diğerlerinden bir açıklama duyduk mu? Milletimizin bunu görmesi lazım. Onlara soruyorum, siz hangi devletin siyasi partisisiniz, hangi millete hizmet ediyorsunuz, açıklama yapmaktan niye imtina ediyorsunuz?
"YUNAN YETKİLİLERE KAŞINMAMALARINI TAVSİYE EDİYORUM"
Mustafa Destici, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Kostantinos Floros'un, Türkiye'yi hedef alan birtakım açıklamalarda bulunduğunu söyleyerek "Söyleyenin de söylediklerinin de herhangi bir değeri yok. Türkiye'nin yürüttüğü Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın ardından fena halde korktuğu anlaşılıyor. Bizde 'sopaya sürünmek' diye bir deyim var. Yunanlı Genelkurmay Başkanı'na ve aynı rüyayı gören Yunan yetkililere kaşınmamalarını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.
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