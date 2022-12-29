BBP lideri Mustafa Destici LGBTİ+'ları hedef aldı
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, LGBTİ+'ları hedef alan açıklamalarda bulundu. Destici, "Bizden olan birisi LGBT'yi savunabilir mi? Burada bir çarpıklık, bir yanlışlık yok mu?" dedi.
Program ve açılışlara katılmak üzere Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelen BBP lideri Destici, burada yaptığı açıklamalarda LGBTİ+ bireyleri hedef aldı.
"Bizim inancımız, kültürümüz buna ne diyor? Bunu savunan, nasıl benim Müslüman, dindar Kürt kardeşimin, bölge insanının temsilcisi olabilir. Burada bir çarpıklık, bir yanlışlık yok mu?" diyen Destici'nin açıklaması şu şekilde:
- Ne terör örgütü, ne terör örgütünün uzantıları asla ve kata sizin temsilcileriniz değildir. Biz onların yapısını biliyoruz, Meclis'teki milletvekillerini biliyoruz. Çoğunun bu milletin aslı astarıyla alakasının olmadığını biliyoruz. Dinimizle ilgilerinin olmadığını biliyoruz.
- Pek çoğunun ateist, inançsız ve Avrupa'nın kölesi ya da onun hizmetinde olduğunu da biliyoruz. Onların içindeki bazılarının Hınçak, Taşnak artıkları olduğunu da biliyoruz. Asla samimi değiller. Bizden olan birisi LGBT'yi savunabilir mi? Bizim inancımız, kültürümüz buna ne diyor? Bunu savunan, nasıl benim Müslüman, dindar Kürt kardeşimin, bölge insanının temsilcisi olabilir. Burada bir çarpıklık, bir yanlışlık yok mu?
- Halkımızın içinde talepleri olan kesimler var. Hükümetimiz, devletimiz, Cumhur İttifakı'mız bunları bir bir karşılıyor. Dün de Sayın Cumhurbaşkanımız emeklilikte yaşa takılanlarının bu sorununun çözüldüğünü açıkladı. Ben başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, ilgili bakanımıza ve emeği geçen herkese milyonlarca emeklilikte yaşa takılan kardeşim ve vatandaşım adına teşekkür ediyorum. Hayırlı, mübarek olsun.
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