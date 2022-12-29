BBP lideri Mustafa Destici LGBTİ+'ları hedef aldı

29 Aralık 2022 Perşembe, 23:07

Program ve açılışlara katılmak üzere Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelen BBP lideri Destici, burada yaptığı açıklamalarda LGBTİ+ bireyleri hedef aldı.

"Bizim inancımız, kültürümüz buna ne diyor? Bunu savunan, nasıl benim Müslüman, dindar Kürt kardeşimin, bölge insanının temsilcisi olabilir. Burada bir çarpıklık, bir yanlışlık yok mu?" diyen Destici'nin açıklaması şu şekilde: