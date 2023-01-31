BBP lideri Mustafa Destici'nin babası hayatını kaybetti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’nin babası Ali İhsan Destici, geçirdiği kalp krizi sonucu 89 yaşında hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 20:12
BBP lideri Mustafa Destici'nin babası hayatını kaybetti
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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin babası, emekli İmam-Hatif 89 yaşındaki Ali İhsan Destici, Eskişehir’deki evinde kalp krizi geçirmesinin ardından hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı, dostumuz Mustafa Destici’nin babası Ali İhsan Destici, Eskişehir Şehir Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayata veda etti. Merhuma Allah’tan rahmet, Destici ailesine başsağlığı diliyorum. Ali İhsan Beyin mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.


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