Bekir Bozdağ'dan Zühtü Arslan açıklaması: Kapatma davasının savunmasında çok büyük emeği vardır

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 11:55

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 12:11

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, partisine yakın Ülke TV'nin canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Zühtü Arslan'ın Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanlığı'na üçüncü kez seçilmesi hatırlatılarak, "Sonuç muhalefette büyük bir sevinçle karşılandı. Başkanlık seçimine dair sizin yorumlarınız nedir? Bu tartışmalar neden ve nasıl ortaya çıkıyor? Siz Anayasa Mahkemesi'nde herhangi bir adayı işaret ettiniz mi?" sorusu üzerine Bozdağ, Türkiye'de son iki günün en önemi tartışmasının bu olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nın "YSK üyelerini cumhurbaşkanı atıyor. Ben güvenmiyorum" dediğini hatırlatan Bozdağ, "Ama YSK üyelerini cumhurbaşkanının atadığı atamadığını doğrudan Yargıtay Genel Kurulu ve Danıştay Genel Kurulu tarafından salt çoğunlukla seçildiğini ya bilmiyor, bilmemesi mümkün bile isteye oraya seçilecek üyeleri itibarsızlaştırmak için ne yapıyor, böyle bir değerlendirme yapıyor" ifadesini kullandı.

"ZÜHTÜ BEYİ KENDİ HANESİNE YAZAN KAYBEDER"

Kılıçdaroğlu'nun AYM seçimlerinde de aynısını yaptığını söyleyen Bakan Bozdağ, şöyle konuştu:

"Anayasa Mahkemesi üyelerinin kendi hür iradeleriyle yaptığı bir seçimdir ve bu seçim de gizli oyla yapılmıştır. Üyeler Sayın Arslan'ı yeniden başkan seçmiştir. Olay bundan ibarettir. Ama bunun ötesinde kalkıp bu işi sanki Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği aday kaybetti de öbürleri kazandı, biz kazandık havasına giriyorlar. Boşuna o havaya giriyorlar. Yani Anayasa Mahkemesi milletin mahkemesidir. Millet adına yetki kullanıyor. Anayasa ve yasalara uygun görevini yapıyor. Çok sevindiler. Sevinmeye devam etsinler. Zühtü Bey bizim arkadaşımız. Beraber biz çok çalıştık. AK Parti'nin kapatma davası sırasında, o dönemde kapatma davasının savunmasını hazırlarken teorik kısımda Zühtü Bey'in de çok büyük emeği vardır. Biz beraber çalıştık."

Arslan'ın herhangi bir partiyle bağının bulunmadığını aktaran Bakan Bozdağ, "Kendisi iyi bir hukukçudur. Kendi hanesine yazan kaybeder. Zühtü Bey kimsenin hanesine yazılmaz. Yazılmasını da sevmez. Hukuku, hukukun gerekleri neyse ona göre yapar. O yüzden buradan bir anlam çıkarmak yanlış olur. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına bakmak lazım" diye konuştu.

"SEÇİMİ YSK DEĞİL PARTİLER YAPIYOR"

Muhalefet partilerince gündeme getirilen seçim güvenliği tartışmaları ve YSK'ye yönelik ithamlar da sorulan Bozdağ, "Türkiye'de en güvenilir yapılan işlerin başında tereddütsüz seçim geliyor" dedi.

Bozdağ, şunları söyledi:

"Yani sadece bugün değil, dün de YSK çok güvenli bir şekilde Türkiye'nin seçimlerini organize etti ve yönetti. Hala da aynı şekilde yönetiyor. Anayasa, seçimlerin dürüstlük içinde yapılması ve başından sonuna kadar usulsüzlük, şikayet ve itirazları kesin karara bağlama görevini YSK'ye veriyor. Ama kamuoyunda sanki şöyle bir şey var, 'YSK sanki seçimi o yapıyor.' YSK seçim yapmıyor. Seçimi organize ediyor ve seçim sürecinde itirazları, şikayetleri, usulsüzlüklere dair bir şey varsa bunu kesin olarak karara bağlıyor. Peki seçimi ne yapıyor? Organize ediyor. Seçimi esas kim yapıyor? Partiler yapıyor. Çünkü Seçim Kanununa göre çok açık, her sandıkta o ilçede teşkilatı olan, son seçimde seçime giren ve milletvekili çıkaran partilerden temsilci gerekiyor, 5 tane. 5 ayrı partiden temsilci, artı iki de kamu görevlisi var."

'MHP İLE ORTAK LİSTE' SORUSUNA YANIT

"MHP ile bir ortak liste çıkarma durumu olabilir mi?" sorusu üzerine Bozdağ, "Geçen seçimde de MHP ile ittifak yaptık, ortak liste çıkarmadık. Şu anda da öyle bir ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Şu anda anketlerde de MHP gayet başarılı gözüküyor, AK Parti de öyle. Yani iki partinin de kendi listesiyle gireceğini düşünüyorum. Buna ihtiyaç da yok." yanıtını verdi.

Bozdağ, konunun kamuoyunda tartışıldığının belirtilmesi üzerine, şunları söyledi:

"Bunlar biraz MHP'yi zayıf düşürmek, MHP aleyhine propaganda üretmek için. Sanki MHP vekil çıkaramayacak, az alacak, şöyle olacak, böyle olacak. Bu algının altını doldurmak veyahut da böyle bir algı oluşturmak için bunu yapıyorlar. Onlar boşuna kendilerini yoruyorlar. MHP'nin mitinglerini takip etmelerinde fayda var. MHP'nin oylarında bir düşüş söz konusu değil. MHP'nin herhangi bir listeden girmeye ihtiyacı yok. Böyle bir sıkıntısı yok. Sadece MHP'yi yıpratmak, MHP'ye yönelişi azaltmak. Sanki sorun varmış gibi göstermek isteyen art niyetli ve hesaplı yorumlar olduğunu düşünüyorum. Onlar 14 Mayıs sandığını beklesinler. 15 seçim hep aynı şeyi yaptılar. Her defasında da balkon konuşmasını Sayın Cumhurbaşkanımız yaptı. Şimdi inşallah yeni konuşmayı dinlemeye hazırlansınlar.