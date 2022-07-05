Beklentilerini karşılamadı: AKP'yi şaşırtan CHP ve İYİ Parti kararı

05 Temmuz 2022 Salı, 10:09

Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, bugünkü yazısında Dodurga’daki seçimi ele aldı.

Erdoğan'ın bu seçimle çok ilgilendiğini belirten Yarkadaş, 'En az yüzde 75'le kazacaksınız' diyerek seçim için 4 bakanı görevlendirdiğini aktardı.

AKP kulislerinde Dodurga’da gerçekleşen seçimde Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş ile bir seçim çalışması yapılması beklentisinde olduklarını yazan Yarkadaş, "CHP ve İYİ Parti’nin Dodurga’da aday çıkarmaması AKP Genel Merkezi’nde de ‘ilginç’ karşılanmış" dedi.

Yarkadaş'ın yazının ilgili bölümü şöyle;

“CHP ve İYİ Parti’nin Dodurga’da aday çıkarmaması AKP Genel Merkezi’nde de ‘ilginç’ karşılanmış. Konuştuğum AKP’li bir kaynağım, “Biz CHP’nin seçime yüklenmesini; hatta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın bölgeye gelip CHP’nin adayı için çalışma yapmasını bekliyorduk. Bunların hiçbiri olmadı” diyerek şaşkınlığını ifade ediyordu.”

KAMUOYUNA AÇIKLAMA ÇAĞRISI

“Belli ki; Çankırı’nın Dodurga Beldesi, CHP ve İYİ Parti’nin ilgisini çekmediği için İmamoğlu ve Yavaş da bölgeye gitme ihtiyacı hissetmediler” diyen Yarkadaş, muhalefete şöyle seslendi:

“Doğrusu merak ediyorum; böyle bir seçim Çankırı – Dodurga’da değil de Antalya, Mersin ya da İzmir’in yüksek bütçeli herhangi bir ilçesinde yapılsaydı, muhalefet bu seçimi yine görmezden mi gelecekti?

CHP ve İYİ Parti’deki ilgili – yetkili kişilerin Dodurga seçimi ile neden ilgilenmedikleri ve neden aday çıkarmadıklarına dair kamuoyuna bir açıklama yapma zorunluluğunun olduğunu düşünüyorum…”