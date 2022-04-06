Belediye başkan yardımcısının aracına saldırı: 6 kişi tutuklandı
MERSİN’in Anamur ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tuğrul’un aracına ateş açılması ve bir infaz koruma memurunun yaralanması olaylarına karışan 6 şüpheli tutuklandı.
Anamur'da 3 ay önce Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tuğrul'un özel aracına av tüfeğiyle ateş açılması ve Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli bir memurun yaralanması olaylarıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ve polis ortak çalışma yaptı.
Kimliği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda S.G.Y., T.A., Ç.Y., V.Y., İ.R., H.D. ve A.A. gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 av tüfeği, 2 tabanca, 1 şarjör, 12 fişek ve dijital materyaller ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G.Y., T.A., Ç.Y., V.Y., İ.R. ve H.D. tutuklandı, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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