Belediyelerin kaynakları yandaşa akıyor: İhaleler AKP'li yöneticilere!

Yayınlanma: 06.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 06.01.2024 - 03:00

Belediye 2024 yılı Biyosidal ilaç ve malzeme alımı için 27 Eylül’de ihaleye çıktı. Yalnızca 1 şirketin başvurduğu ihaleyi 6 milyon 850 bin TL’ye Maya Organizasyon Medikal Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi aldı. İhale sisteminde yer alan bilgiye göre söz konusu şirket 2015 yılından bugüne kadar aldığı 11 kamu ihalesinin tamamını Üsküdar Belediyesi’nden aldı.

Firmanın iki ortağından biri olan Yavuz Özdemir, halen AKP Üsküdar İlçe Yönetim Kurulu üyesi. İlçe yöneticiliği de yapan diğer ortak Fatih Kablan ise 2015 seçimlerinde AKP’den İstanbul 1. Bölge milletvekili aday adayı olmuştu. 1975 Yozgat doğumlu olan Kablan, liseyi İstanbul’da, hafızlık eğitimini ise İstanbul Çınaraltı Kuran Kursu’nda tamamladı. Kablan, 2014 Yerel Seçimlerinden sonra Üsküdar belediye başkanı seçilen Hilmi Türkmen’in bir dönem danışmanlığını yaptı ve yönetici kadrosunda da görev aldı.