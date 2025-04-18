Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde 'normal doğum' protestosu: Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti!

Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri, "Doğal Olan Normal Doğum" sempozyumunu protesto ederek salonu terk etti. Öğrencilerin Başhekim 'doğal doğum' der demez protesto için salonu terk etmesi sosyal medyada gündem oldu.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde 'normal doğum' protestosu: Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.04.2025 - 11:03

Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ortaklığı ile Doğal Doğum Sempozyumu gerçekleştirildi. 

Sempozyuma Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Üçer, Manisa İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Mehmet Fatih Zeren, dekanlar, akademisyenler, müdürler, sağlık profesyonelleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

ÖĞRENCİLER SALONU TERK ETTİ!

Sempozyumda konuşma yapmak üzere Sahneye Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, davet edildi. 

Öğrenciler, Topçu sözlerine başlar başlamaz salonu terk etti.

İl Sağlık Müdürlüğü, sempozyuma ilişkin paylaşım yaparken öğrencilerin salonu terk etmesiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. 

NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında oynanan Net Globa Sivasspor - Fenerbahçe maçı öncesi seremoniye Sivassporlu futbolcular 'Doğal olan normal doğum' yazılı pankartla çıktı. Pankart büyük bir tepkiye neden oldu. 


Etiketler: #normal doğum #üniversite

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