Bilal Erdoğan 'kurumlarını' böyle savundu: Adamın zaten yaratıcıyla sorunu var, bekleyebilir misin kurumlarımızı takdir etmesini?

05 Şubat 2022 Cumartesi, 17:25

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından İzmit ilçesinde bir otelde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

"Türkiye'de imam hatip okullarındaki talebelerin desteklenmesine dayalı sivil toplum kültürünün bulunduğunu, bu kültürün meslek, fen ve Anadolu liselerinde bulunmadığını" öne süren Erdoğan, "Geldiğimiz noktada ortaokul ve lise düzeyindeki 8 öğrenciden bir tanesi imam hatip öğrencisi yani siz dışarıdaki bağırış çağrışa bakmayın, yok 'Her köşe başına imam hatip açıldı, her taraf imam hatipten geçilmiyor, siz böyle gericisiniz, şöyle gericisiniz, işte imam hatip yapmaktan başka bir şeyden anlamazsınız' diyenler, günün sonunda 8 öğrenciden birinin imam hatipte olduğunun aslında farkında bile değil yani hiç abartılı bir oran değil. Gayet makul, mantıklı, halkın doğal talebiyle oluşmuş, anayasal Tevhidi Tedrisat, bunlara dayanan temelleri olan bir iş. İmam hatip okulları, Türkiye'nin organik eğitim sisteminin bir parçası" ifadelerini kullandı.

"DENİZ FENERİ'NDEN DERSİMİZİ Mİ ALDIK MI?"

Bilal Erdoğan, adı yolsuzluk, torpil ve adam kayırma iddialarıyla anılan ve kendisinin de yönetiminde olduğu bazı iktidar yandaşı bazı dernek ve vakıflarla ilgili olarak "Biz kurumlarımızı da insanlardan, belli varlıklardan bağımsız olarak ayakta durabilecek yani bu dünya ötesi hedefleri olan kurumlar olarak kurabilirsek, ondan sonra bu kurumların itibarını ayaklar altına almaya çalışan hezeyan sahiplerine imkan vermezsek eğer o zaman bu kurumlarımız bizden sonra çocuklarımıza, torunlarımıza, bu toprakların ötesindeki topluluklara da hizmet eden kurumlar olabilir. Ama işte Deniz Feneri'ni hatırlayın yani bir Deniz Feneri hadisesinden dersimizi aldık mı acaba? Deniz Feneri'nden sonra TÜRGEV geldi, TÜRGEV'den sonra Ensar geldi, Ensar'dan sonra bugün başkası, yarın başkası. Kurumlarımızı teker teker itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Biz de bunların üstüne atlıyoruz. Ya bari biz atlamayalım bunlara" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sözkonusu kurumlarla ilgili yapılan eleştiriler için de "Bu kurumlara düşman olan insanlar, kendi aralarında ne yapıyorlarsa yapsınlar, onun cibiliyetinin gereği zaten bu. Adamın sen ÖNDER'i sevmesini, imam hatibi sevmesini bekleyebilir misin? Adamın inançla, yaratıcıyla sorunu var. Yaratıcının varlığını biliyor, düşünmek istemiyor. Yaratıcının varlığından korkuyor, 'Ya varsa?' diye içinde çok ciddi bunalım yaşıyor. Sen ondan bekleyebilir misin bu imam hatiplere destek vermesini, bu ÖNDER'i makul görmesini, kurumlarımızı takdir etmesini? Bırak, o ne yapıyorsa yapsın da biz şu kurumlarımızın itibarının böylesine zedelenmesine izin vermeyelim. Gündemimizde ne olursunuz yaptığımız, yapılan güzel işleri tutalım. İnanın ki biz odağımızı bunlara yöneltirsek, yapmamız gereken işlerle iştigal edersek, zamanımızı bunlara harcarsak, ondan sonra Allah'ın izniyle maksadımıza erişiriz" diye konuştu.