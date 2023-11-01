Bilal Erdoğan'dan 'İsrail destekçisi markalar'a boykot için destek: Bunu bilinçli şekilde yapmak lazım

Yayınlanma: 01.11.2023 - 15:46

Güncelleme: 01.11.2023 - 15:51

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları ile Filistin İstişare Toplantısı" Diyanet Akademisi konferans salonunda yapıldı.

Toplantıda "İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı" sıfatıyla AKP'li Cumhurbbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan da bulundu. Burada bir konuşma yapan Bilal Erdoğan, son yıllarda Kudüs ve Filistin ile ilgili yapılan girişimlerin faydasını gördüklerini söyleyip konuyu İsrail bağlantılı şirket ve markalara yönelik "boykot" çalışmalarına getirdi.

Erdoğan, "Boykotun güçlü olduğunu düşünüyorum. İsrail Başbakanlığından bir açıklama yapıldı. Açıkça şunu söylediler, 'Amerika ile yakın çalışarak, Amerika'daki birçok eyalette İsrail boykotunu yasakladık' diyor. Onlar için boykot meselesinin ne kadar önemli olduğunu buradan görelim. Bunu bilinçli şekilde yapmak lazım. Önceliği İsrail'e açık desteği veren markalardan başlatmak, sonra İsrail'i açıkça kınamayanlarla devam etmek, sonra Filistin'e destek vermeyenlere geçmek gerekiyor" dedi.

Türkiye'nin 85 milyon nüfusuyla önemli bir pazar ve yeterli yerli ürüne sahip olduğunu söyleyen Erdoğan, "Türkiye'de, İsrail'i destekleyen markalara mecbur, muhtaç değiliz. Boykot hareketinin daha yaygın şekilde yapılmasında gayret göstermeliyiz." diye konuştu.