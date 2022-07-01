Bilal’in festivaline milyarlar akmış!
Onikişubat Belediyesi, Bilal Erdoğan’ın başkanlığını yaptığı konfederasyonca İstanbul’da düzenlenen Etnospor Festivali’ne katılmak için 703 bin TL harcadı.
AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın başkanı olduğu Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) öncülüğünde 5’inci Etnospor Kültür Festivali, 9-12 Haziran tarihleri arasında düzenlendi.
İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen festival dört gün sürdü. Festivalin son gününde, Azerbaycanlı sanatçı Alim Kasımov sahne aldı. Maraş Onikişubat Belediyesi de “Maraş’ın lezzetlerinden sanatsal varlığına, spordan müziğe kadar geleneksel ve kültürel değerleri tanıtmak” gerekçesiyle festivalde yer aldı. Belediyenin, festivale katılmak için yüz binlerce liralık harcamada bulunduğu belirlendi.
FESTİVAL SONRASI SÖZLEŞME
Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, AKP’li belediye, Etnospor Kültür Festivali’ne katılımın organize edilmesi amacıyla 2 Haziran’da ihale düzenledi. ‘Pazarlık’ yöntemiyle düzenlenen ihale için yalnızca bir şirketten teklif alındı. İdarenin 714 bin 500 TL harcama öngördüğü ihale, 703 bin TL’ye sonuçlandırıldı. Belediye ile Asel Group Reklam isimli şirket arasında 13 Haziran’da 703 bin TL’lik sözleşme imzalandı. Festivale katılım için düzenlenen ihalenin sözleşmesi, festivalin bitiminden bir gün sonra imzalandı.
İLK İHALE DEĞİL
Onikişubat Belediyesi’nin, 2017 yılında düzenlenen 2’nci Etnospor Kültür Festivali’ne de katıldığı öğrenildi. İdarenin 8 Mayıs 2017 tarihli, “Etnospor Konfederasyonu Kültür Festivali Etkinliklerine Katılım için Organizasyon” ihalesinin sözleşme tutarı 162 bin 900 TL oldu.
AKP'li Onikişubat ilçesi Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Mart ayında lise öğrencileriyle buluştuğu etkinlikte, Su Tutucu Sedde Aksı Projesi ile Maraş’a 4 milyon metrekarelik bir deniz kazandıracaklarını iddia etmişti.
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