Binali Yıldırım, konserde seyirciyle türkü söyledi

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 08:52

Erzincan’da Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen konser öncesi sahneye çıkan Binali Yıldırım, "Erzincan’a girdim ne güzel bağlar" ile “Uzun ince bir yoldayım” türkülerini seslendirdi.

Seyircilerin "Bir daha, bir daha" diye ısrarının ardından Yıldırım, "Gençler siz sanatçıyı karıştırdınız, sanatçı geliyor" şeklinde karşılık verdi. Daha sonra seyirciyle "Uzun ince bir yoldayım" türküsünü söyleyen Yıldırım’a Erzincan Valisi Mehmet Makas da el işlemesi bakır kupa hediye etti.