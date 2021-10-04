Binali Yıldırım "Sırtımız yere gelmez" demişti: Binsat Holding'e 10 yılda 671 milyon

04 Ekim 2021 Pazartesi, 09:25

AKP Genel Merkezi ile AKP İstanbul İl Başkanlığı’na özel güvenlik hizmeti veren ve AKP’yle büyüyen Binsat Holding’in onlarca kamu kurumundan milyonlarca liralık özel güvenlik ihalesi aldığı ortaya çıktı. Binsat Holding çatısı altındaki özel güvenlik şirketleri, AKP Genel Merkezi’nin yanı sıra İstanbul 3’üncü Havalimanı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ile bazı belediyeler, kamu hastaneleri, kayyum atanan şirketler ve üniversitelerin de özel güvenlik işini aldı.

Binsat Holding’e bağlı şirketler kamudan son 10 yılda aldığı ihalelerinin toplam tutarı ise 671 milyon 436 bin TL’yi geçiyor. Holding, son 10 yılda sadece Binsat Özel Güvenlik ile Yavuz Özel Güvenlik şirketleri ile kamudan 96 ayrı ihale aldı. Yine holding bünyesindeki Maya Sosyal Hizmetler ile Mina Sosyal Hizmetler şirketleriyle de kamudan 62 ayrı ihale aldı.

YILDIRIM’A DESTEK OLDULAR

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Binsat Şirketler Grubu’nun ortakları Arafat Bingöl ile kardeşi Cengiz Bingöl’ün ilişkileri de dikkat çekiyor. Binsat Şirketler Grubu’nun sahibi Bingöl kardeşler, geçen yerel seçimlerde AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’a ‘destek’ yemeği düzenledi.

AKP’li Binali Yıldırım da 17 Haziran 2019 tarihinde sosyal medya hesabından kendisi için düzenlenen yemeğinin fotoğraflarını paylaşarak “Yüzümüzü böyle güldüren Bingöllünün sevgisidir. Bingöllü hemşehrilerim iradelerine ve İstanbul’a böyle sahip çıktıkça evelallah bizim sırtımız yere gelmez” demişti.

KIYMETLİ AĞABEYLERİYMİŞ

Ayrıca, AKP’li eski bakanların, milletvekillerinin, valilerin ve eski Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya gibi çok sayıda ismin Binsat Şirketler Grubu’nu ziyaret ettiği de ortaya çıktı.

Şirketin ortağı Arafat Bingöl, sosyal medya hesabın yaptığı paylaşımda, eski Emniyet Genel Müdürü’nün ziyaretine ilişkin fotoğraflar da paylaşarak “Emniyet Genel Müdürümüz, kıymetli ağabeyim sayın Celal Uzunkaya’nın Binsat Holding şirket merkezimizi ziyareti bizleri ziyadesiyle mutlu etti” dedi.

Şirketin diğer ortağı Cengiz Bingöl ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya’yı evinde misafir ettiğini belirterek “Aile dostumuz, abimiz, sayın Celal Uzunkaya’yı hanemizde misafir ettik” yazdı. Şirketi ziyaret edenler arasında, AKP’li Mehmet Metiner, eski İçişleri Bakanı AKP’li Abdulkadir Aksu ve Hakkari Valisi İdris Akbıyık gibi isimler de yer aldı.

Binsat Holding’in ağırladığı bürokrat ve siyasetçiler ise saymakla bitmeyecek kadar çok. Şirket ortaklarından Arafat Bingöl’ün sosyal medyada yaptığı paylaşımlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı olan ve 15 Temmuz Darbe Girişimi’nde yaralanan eski Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan, valiler ve bürokratların da İstanbul’daki uğrak noktalarından biri Binsat Holding. Ayrıca, Bingöl kardeşler İsmail Kahramanı da TBMM Başkanı olduğu döneminde Meclis’teki makam odasında ziyaret etmişti.

KAYYUM ATANAN ŞİRKETLER

Şirket, Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonu (TMSF) tarafından FETÖ ile ilişkili olduğu gerekçesiyle kayyum atanan şirketlere de özel güvenlik hizmeti veriyor. Binsat Holding’in TMSF kayyumluğundaki özel güvenlik hizmeti verdiği şirketler arasında, Koza İpek Holding Genel Müdürlüğü, Koza Holding’e bağlı Angel’s Penunsula Hotel, Royal Garden Park Hotel, Mastra Madeni, Himmeddede Madeni, Kaymaz Madeni, Kayseri Granit Sahası, Eskişehir Karakaya Ocağı ve Koza ATP Gıda Yer Alıyor.

Şirket, TMSF yönetimindeki Kaynak Holding’e bağlı Fatih Okulları ile Kaynak Holding’in inşaat grubuna da özel güvenlik hizmeti veriyor.

BELEDİYELERİ KORUDULAR

Şirketin özel güvenlik işini aldığı çok sayıdaki kurum arasında AKP’li belediyeler de yer aldı. Şirket, AKP’li Beykoz Belediyesi, Bahçelievler Belediyesi, Fatih Belediyesi, Bingöl Belediyesi ile Bingöl Genç Belediyesi’ne de özel güvenlik hizmeti veriyor. Şirket, internet sitesinde yer alan bilgiye göre geçen yerel seçimlerde AKP’den CHP’ye geçen Esenyurt Belediyesi ile CHP’den İYİ Parti’ye geçen İzmir Tire Belediyesi’ne de güvenlik hizmeti verdi.

ÜNİVERSİTELER DE VAR

Binsat Holding, üniversitelerin de özel güvenlik ihalesini aldı. Holdinge bağlı Yavuz Özel Güvenlik Şirketi, 2013 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi’nden de 1 milyon 11 bin TL’lik ihale aldı. Şirket, Bingöl Üniversitesi, Muş Alpaslan Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi ile Esenyurt Üniversitesi’nden de özel güvenlik ihalesi aldı.

Şirketin özel güvenlik işi aldığı kurumlar arasında Sağlık Bakanlığı, Halkbank Genel Müdürlüğü ve Şubeleri, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Atatürk Orman Çiftliği, Et ve Balık Kurumu ile Devlet Su İşleri gibi çok sayıda kamu kurumu yer alıyor.