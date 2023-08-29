Binali Yıldırım'dan 'İBB adaylığı' açıklaması

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, mart ayında yapılacak yerel seçimlerde İstanbul için aday olup olmayacağı sorusuna yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.08.2023 - 09:51
Binali Yıldırım'dan 'İBB adaylığı' açıklaması
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Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde önceki yıllara göre bariz bir şekilde oy kaybı yaşadığı görülen AKP'de yerel seçim hesapları başladı. İktidar partisi, özellikle İstanbul ve Ankara'yı ana muhalefetten geri almanın yollarını tartışıyor.

İstanbul'da bugüne dek eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, adı en çok geçen bakanlardı.

ADAY OLACAK MI?

Tartışmalar sürerken; AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, önümüzdeki mart ayında yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday olup olmayacağıyla ilgili açıklamada bulundu.

"BİZ SIRAMIZI SAVDIK"

2019 yılındaki seçimlerde AKP'nin adayı olan ancak Ekrem İmamoğlu'na karşı kaybeden Yıldırım, hükümete yakınlığıyla bilinen gazeteci Abdulkadir Selvi'nin adaylıkla ilgili sorusuna, "Biz artık sıramızı savdık. Partimizin onlarca aday adayı var. Çok değerli arkadaşlarımız var. Benim böyle bir düşüncem yok. Açıkça ifade etmek istedim" diye yanıt verdi. 


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