Binali Yıldırım’dan 'kararsızlar' uyarısı: 'Gidişata bakacağım' diyorlar

09 Ocak 2022 Pazar, 08:42

Son dönemde yapılan seçim anketlerinin önemli sonuçlarından biri olan 'kararsız seçmen' olgusuyla ilgili AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan bir mesaj geldi.

Binali Yıldırım, AKP Ankara İl Başkanlığı’nın, Antalya’nın Serik ilçesi Belek turizm bölgesinde bir otelde düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı. AKP Ankara ve Antalya milletvekilleri ve partililerin katıldığı toplantıda yeni bir sürece, döneme girildiğini belirten Yıldırım, “Yani önümüzde 535 gün gibi bir süre var. Bu süre zarfında uzun gibi gözükebilir ama AK Parti demek yarın seçim olacakmış gibi hazır olan bir parti demektir” dedi.

Seçimlerin tabiatıyla 2023 Haziran ayında gerçekleşeceğini açıklayan Binali Yıldırım, “Bunu defalarca genel başkanımız, cumhurbaşkanımız, Cumhur İttifakı, Devlet bey defalarca anlattı. Muhalefetin her zaman seçim isteme gibi bir hakkı var. Muhalefet 'umut fakirin ekmeğidir' derler, tabi ki telaffuz edecek, seçim isteyecek. Bunu da doğal karşılamak lazım. Çünkü 15 sefer mindere çıkmışlar yenilmişler. 16’ncı seferde çıkacaklar ve yine yenilecekler, ben bu teşkilatın gözlerinde o ışığı görüyorum” diye konuştu.

GENÇLERE 'SOSYAL MEDYA 'GÖREVİ

Sosyal medya üzerine yapılan araştırmaların sonuçlarından da bahseden Yıldırım, partililerinden sosyal medyayı en etkin şekilde kullanmalarını istedi. Yıldırım, “Bunu da gençler yapacak, gençler bizim en büyük kaynağımız. Bunu da gençlerimiz yapacak. Gençler bizim en büyük kaynağımız. Tabi biz de boş durmayacağız, kendi bildiğimiz usulde siyasetimizi yapacağız. Yüz yüze siyaset gönül siyaseti sokak siyaseti meydan siyaseti yine devam edecek. İkisi birleşince daha büyük bir sinerji oluşacak daha iyi sonuç alacağız. Bugün Türkiye’nin en örgün kadroları bizde. Toplam 13 milyon üye kaydımız var, 13 milyondan da fazla. Her üye bir fazla kişiyi de sandığa götürüp oy verdirse işimiz kolay. 13 milyon üyenin her biri aynı heyecanı taşıması lazım. Bu heyecanı oluşturmak” diye konuştu.

KARARSIZLAR ÜÇÜNCÜ BÜYÜK PARTİ

Anketlerde açıklanan sonuçlara göre Türkiye’nin üçüncü büyük partisinin ‘kararsızlar’ olduğunu ifade eden Binali Yıldırım, şöyle devam etti:

“'Ben iktidarı kopmadım, ama iktidar partisinin gidişatına bakacağım’ diyor. Bu mesajı iyi algılamamız lazım. Yapacak çok işimiz var, biraz zorlukları var ama o kadar da zor değil, gözünüzde büyütmeyin. 15 seçimi alnının teriyle kazanmış bir partiden bahsediyoruz. Gençler, bu sefer ihale sizde, bu seçim sizin seçiminiz olacak.”



