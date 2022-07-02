Binali Yıldırım’ı taşıyan helikopter acil iniş yaptı

AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ı Bursa programına götüren helikopter Bilecik’e acil iniş yaptı.

İHA
02 Temmuz 2022 Cumartesi, 19:04
Binali Yıldırım’ı taşıyan helikopter acil iniş yaptı
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AKP'li Binali Yıldırım ve beraberindekileri Bursa'ya götüren helikopter, birinci pilotun Bilecik semalarından rahatsızlanması sonucu ikinci kaptan tarafından Bilecik Jandarma Tugay Komutanlığı pistine acil iniş yaptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Rahatsızlanan pilot ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk tedavinin ardından Eskişehir'e sevk edilen pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada Binali Yıldırım'ı AKP Bilecek İl Başkanı Serkan Yıldırım ve parti yöneticileri karşıladı. Jandarma komutanlığında bir süre dinlenen Yıldırım, daha sonra gelen başka bir helikopterle Bursa'ya gitti. 


Binali Yıldırım Bursa AKP helikopter
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