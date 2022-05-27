Binali Yıldırım: Sorunu olmayan deliler ve ölülerdir

27 Mayıs 2022 Cuma, 14:15

AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Emek Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Tapu Teslim Töreni'ne katıldı.

Muhalefeti eleştiren Yıldırım, 2023 seçimlerine değinerek, "Ortalıkta dolaşanlar, yetki isteyenler ne vadediyorlar? 'AK Parti 29 bin kilometre bölünmüş yol yaptı. Biz gelince 56 bin kilometreye çıkaracağız' diyeni duydunuz mu? 'Şehir hastanelerini 2 katına çıkaracağız' diyeni duydunuz mu? 'Havaalanlarını 2 katına çıkaracağız' diyenleri duydunuz mu? 'Okulları artıracağız' diyenleri duydunuz mu? 'İstihdamı artıracağız' diyenleri duydunuz mu? Ne duyuyorsunuz? Varsa yoksa 'Recep Tayyip Erdoğan'ı indirelim' diyorlar. İndiremezsiniz, gücünüz de yetmez. Bu millet Recep Tayyip Erdoğan'a ve ekibine bugüne kadar sahip çıktı. Bundan sonra da sahip çıkacak. Bunlar aynı şeyi söylüyor. İçeride ve dışarıda terör örgütleriyle iş birliği yapanlar da aynı şeyi söylüyorlar. Aynı yerde buluşuyorlar. Varsın buluşsunlar, varsın hangi planları yaparlarsa yapsınlar. Milletin planı da her zaman kuyumcu terazisi gibidir. Şimdi soruyorum, 2023'te tekrar yeni bir destan yazmaya hazır mısınız?" diye konuştu.

'SORUNU OLMAYAN DELİLER VE ÖLÜLERDİR'

Millete hizmet için çalışmaya hızla devam ettiklerini kaydeden Yıldırım, "Hiç merak etmeyin daha güzel günleri birlikte yaşayacağız. Bugün tabi ki sorunlarımız var. Bunun farkındayız. Şunu bilmenizi istiyorum; sorunu olmayan delilerle ölülerdir. Herkesin sorunu vardır. Sorunları çözecek irade de vardır. O irade de Recep Tayyip Erdoğan'dır ve AK Parti'dir. Bunun dışındaki lafügüzaftır. Biz bunların hepsini görüyoruz, siz de görüyorsunuz" dedi.