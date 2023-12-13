Bir haftada iki buluşma: İnce’den İstanbul desteği!

Yayınlanma: 13.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 13.12.2023 - 04:00

Önceki akşam gerçekleşen görüşme sonrası açıklama yapan İnce, 31 Mart yerel seçimlerinde İmamoğlu’nu destekleyeceklerini açıkladı. İmamoğlu da, Şişli’de gazetecilerin görüşmeye ilişkin sorularına, “Kendisinin en güçlü seviyede İstanbul’a destek olacağını tarafıma iletti. Ben de çok mutlu olduğumu söyledim” yanıtı verdi. İnce’nin Özel ile CHP Genel Merkezi’nde dün yapılması planlanan görüşmesi ise Özel’in, CHP milletvekili Seyit Torun’un kayınvalidesinin cenazesine katılması nedeniyle yarına ertelendi. Cenazede soruları yanatlayan İnce ile görüşme olasılığını sormasına ilişkin “Randevu isteyenin geri çevrilmesi düşünülemez” dedi.

İnce'nin CHP ile temasları Memleket Partisi kulislerini hareketlendirdi. CHP’den ayrılarak Memleket Partisi saflarında yer alan kurmaylar, CHP ile siyaset yürütmek isterken; partinin kuruluşunda yer alan akademi ağırlıklı kadro ise Memleket Partisi’ni ayakta tutmayı amaçlıyor. Parti içinde iki grup arasında derin görüş ayrılıkları yaşanıyor. İnce’ye yakın olan kurmayların, partiyi kapatıp CHP’ye geçmek istedikleri iddia ediliyor. Bu görüşü savunan grubun gerekçesinin, “partinin maddi sıkıntısı ve ivme yakalayamaması” olduğu belirtiliyor. İşbirliğine karşı olan kurmaylar ise parti tabanının da bu görüşmelerden rahatsız olduğunun altını çiziyor.

İnce’nin geçmişte CHP’ye yönelik sert eleştirilerinin, parti tabanıyla CHP arasına keskin çizgiler koyduğunu kaydeden kurmaylar, İnce’nin bu temaslarla kendini yıprattığını kaydediyor. Partinin ayakta kalması gerektiğini savunan kurmaylar, 2028 seçimlerine kadar partinin büyüyerek Atatürkçüler için üçüncü yolu açacağını belirtiyor. Ayrıca, parti kulislerinde “CHP’yi İmamoğlu yönetiyor” yorumu yapılıyor. Bazı kurmaylar, “İmamoğlu, İYİ Parti gibi Memleket Partisi’ni de dizayn etmeye çalışıyor” değerlendirmesinde bulunuyor. Cumhuriyet’e konuşan Memleket Partisi’nden üst düzey bir yetkili de “Özel’in İnce ile görüşmeye çok istekli olduğunu düşünmüyorum. İnce ve CHP’den gelen ekip, kamuoyu baskısı oluşturuyorlar. Kendilerini davet ettiriyorlar” yorumunu yaptı.

Öte yandan bugün yapılacak merkez yürütme kurulundaki (MYK) toplantısında CHP ile yapılacak işbirliği konuşulacak.