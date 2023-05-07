Bir ihale daha yandaşa gitti

Yayınlanma: 07.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 07.05.2023 - 03:00

Deprem bölgesindeki inşaat işlerine yönelik ihaleler dikkat çekiyor. Son olarak Hatay’da 2.5 milyar lira bedelinde 800 adet deprem konutu yapım işi AKP’ye yakınlığıyla bilinen Caba İnşaat şirketine verildi.

2024’TE TESLİM

Kamu ihale bülteninde yer alan bilgilere göre Hatay’da 800 adet deprem konutu yapılmasına ilişkin bilgiler paylaşıldı. 2 Mayıs’ta imzalanan anlaşmaya göre Caba İnşaat şirketi ve onun ortağı Egemen İnşaat 2 milyar 519 milyon liraya deprem konutu üretecek. İnşaatlar da 30 Nisan 2024’e kadar bitirilecek.

Sektör temsilcilerine göre İstanbul’da bir konutun üretim maliyeti 850 bin lira ile 1 milyon lira arasında. Ortalama ölçekte ele alındığında 800 adet deprem konutunun ortalama maliyeti 680 milyon lira ile 800 milyon lira arasında değişiyor.

Kamu kuruluşu olan Emlak Konut da Kemerburgaz’daki 51 bin metrekarelik arazisini Caba İnşaat ve Mesa Holding ortaklığına satmıştı. Kamu ihale bülteninde yer alan bilgilere göre Kemerburgaz’da yapılacak projeden 12 milyar 50 milyon liralık gelir elde edileceği Emlak Konut’a ise 4.8 milyar lira verileceği belirtilmişti. Böylece bu satıştan Caba İnşaat ve Mesa Holding 7.2 milyar lira gelir elde edecek.

İHALE ÖNCESİ GÖRÜŞME

Caba İnşaat Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Balyen tartışmalı ihaleler öncesi AKP’li üst düzey isimlerle yaptığı görüşmelerle biliniyor. 2021 yılında Bursa’da yapılacak Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ihalesi 720 milyon liraya Caba İnşaat’a verilmişti. İhale öncesi AKP Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ile Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi AKP Grup Sözcüsü Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan Caba İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Balyen’i ziyaret etmişti.