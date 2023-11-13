Starbucks'ta müşterilerin kahvesini dökmüşlerdi... 'Zorla' protestoda yeni gelişme

Yayınlanma: 13.11.2023 - 16:47

Güncelleme: 13.11.2023 - 16:47

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarının ardından ateş çemberine dönen İsrail-Filistin hattında çatışmalar devam ederken Gazze'de çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

Gazze'de okul, hastane ve diğer kamu binalarına saldırılar dünya kamuoyunda da tepki çekerken İsrail'e desteğini açıklayan ve İsrail menşeli ürünlere yönelik boykotlar da yapıldı.

KOCAELİ'NDE STARBUCKS'A PROTESTO

Türkiye'de de birçok ilde bu şirket ve ürünlere boykotlar devam ederken İzmit'te bir grup, Starbucks'ta protesto gerçekleştirdi.

İzmit'te dün Filistin bayraklarıyla ve sloganlarla İsrail’i protesto eden bir grup, daha sonra Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı’ndaki bir AVM’ye gitti. Buradaki Starbucks'ta protestosunu sürdüren grup, daha sonra masalarda oturanlara tepki gösterdi.

Gruptan bir kişi, yurttaşların oturduğu masaya giderek içecekleri toplayıp çöpe attı. Bu sırada masada bulunan içeceğini kucağına alan bir yurttaşın kahvesi de aynı kişi tarafından elinden alınarak yere fırlatıldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkilere neden oldu. Savcılık, yurttaşların kahvelerini yere döken kişiler hakkında ‘Mala zarar verme’ ve ‘Tehdit’ suçlarından soruşturma başlattı.