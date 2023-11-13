MHP’den Starbucks eylemi: ‘Müslüman kanı içmeyin, Türk kahvesi için’
Bursa’da bir araya gelen MHP’liler Starbucks’ta kahve içenlerin yanına gidip ‘Müslüman kanı içmeyin, Türk kahvesi için’ pankartı açtı.
İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları sürerken, dünya genelinde faaliyet gösteren ünlü kahveci Starbucks’a yönelik protestolar devam ediyor.
Bursa’da toplanan MHP Osmangazi İlçe Başkanlığı üyeleri, ellerindeki Türk kahveleriyle gençlerin yanına gitti. MHP’lilerin açtığı pankartla, ’Müslüman kanı içme. Türk kahvesi iç’ yazıyor.
Oturan gençlerin yanlarına giden MHP üyeleri, "Değerli arkadaşlar. Filistin’de yapılan zulme sessiz kalmayın. İsrail ürünlerinin hepsi, Müslümanlara kurşun olarak dönüyor. Müslüman kanı içmeyin, Türk kahvesi için" diye seslendi.
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