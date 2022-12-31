Son Dakika... Emniyet'ten öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e ilişkin açıklama

31 Aralık 2022 Cumartesi, 14:07

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş ve yanındaki arkadaşı Selman Bozkurt, Ankara'da, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456'ncı Sokak'ta dün, motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Doç. Dr. Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Bozkurt ise omzundan yaralandı. Olayla ilgili saldırganla birlikte 3 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyada cinayet şüphelisinin Emre Can Çakıroğlu isimli bir kişi olduğu iddia edilmişti. İHA'nın aktardığı habere göre Emniyet kaynaklarından konuya ilişkin açıklama geldi.

Söz konusu açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesi ile ilgili sosyal medya platformlarında olayın şüphelisi olarak lanse edilen Emre Can Çakıroğlu isimli vatandaşımızın yürütülen soruşturma ile ilgisi bulunmamaktadır. Soruşturmanın hiçbir safhasında adı geçmiyor, gözaltına alınan şahıslardan değil. Paylaşımlara dikkat edilmesi ilgisiz kişilerin hedef gösterilmemesi önem arz ediyor."