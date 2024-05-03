Boğaziçi’nde hukuksuz ‘kayyım’ kararları protesto edildi

Boğaziçi Üniversitesi için Mezunlar Girişimi (BÜİMED), kayyım yönetim tarafından üniversite giriş kartlarının hukuksuz iptali ve “kayyım yönetimi” protesto etmek için toplandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2024 - 15:15
Boğaziçi’nde hukuksuz ‘kayyım’ kararları protesto edildi
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Üniversite giriş kartları kayyum yönetim tarafından hukuksuz şekilde iptal edilen mezunlar tarafından oluşturulan Boğaziçi Üniversitesi için Mezunlar Girişimi (BÜİMED) kartların hukuksuz iptali ve “kayyım yönetimi” protesto etmek için dün Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Güney Kampüs Etiler Kapı önünde toplandı. Kampüse girişi yine hukuksuz şekilde engellenen BÜ emekli akademisyenlerinin de katılım gösterdiği toplanmada “Kabul Etmiyoruz, Vazgeçmiyoruz” pankartı açılırken BÜ akademisyenleri de 826. Akademisyen Nöbeti kapsamında mezunlarla eş zamanlı olarak kampüs içerisindeki Güney Meydan’da toplanarak hukuksuz kararları protesto etti.


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