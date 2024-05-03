Boğaziçi’nde hukuksuz ‘kayyım’ kararları protesto edildi
Boğaziçi Üniversitesi için Mezunlar Girişimi (BÜİMED), kayyım yönetim tarafından üniversite giriş kartlarının hukuksuz iptali ve “kayyım yönetimi” protesto etmek için toplandı.
Üniversite giriş kartları kayyum yönetim tarafından hukuksuz şekilde iptal edilen mezunlar tarafından oluşturulan Boğaziçi Üniversitesi için Mezunlar Girişimi (BÜİMED) kartların hukuksuz iptali ve “kayyım yönetimi” protesto etmek için dün Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Güney Kampüs Etiler Kapı önünde toplandı. Kampüse girişi yine hukuksuz şekilde engellenen BÜ emekli akademisyenlerinin de katılım gösterdiği toplanmada “Kabul Etmiyoruz, Vazgeçmiyoruz” pankartı açılırken BÜ akademisyenleri de 826. Akademisyen Nöbeti kapsamında mezunlarla eş zamanlı olarak kampüs içerisindeki Güney Meydan’da toplanarak hukuksuz kararları protesto etti.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Özel'den Kılıçdaroğlu hamlesi
- Erdoğan, eski ABD Senatörü adayı Dr. Öz ile görüştü
- Memur ve memur emeklileri ne kadar zam alacak?
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert tepki
- Benzin ve motorine zam, otogaza indirim!
- Boş koltuk mesaj içermiyor
- 'Tek sorumlu benmişim gibi...'
- Erdoğan ve Özel görüşmesi sona erdi!
- Huzurevinde bıçaklı saldırı!
- 'Beklenen olmadı, AK Parti geç kalıyor'