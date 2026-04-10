Bornova Belediye Başkanı Eşki'nin serbest bırakılmasına savcılıktan itiraz

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bornova Belediyesi’nde yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin de yer aldığı 4 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma doğrultusunda 4 ismin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi. Adliyedeki ifadesinin ardından Eşki, tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve beraberindeki 3 kişi dün gece serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Bornova Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan Başkan Ömer Eşki ve beraberindeki şüpheliler hakkında verilen karara itiraz etti.

NE OLMUŞTU?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün sabah saatlerinde gözaltına alınan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova Belediyesi Personel AŞ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürü P.K., Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi A.A. ve Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdür V.İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık, şüphelileri “Nitelikli dolandırıcılık” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlamalarıyla tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk etti. Mahkeme ise dört ismin serbest bırakılmasına karar verdi.

Soruşturmanın, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile bağlantısı olduğu öne sürülen A.A.’nın Bornova Belediyesi bünyesinde işe alındığı, fiilen görev yapmadığı halde maaş aldığı iddiaları üzerine başlatıldığı belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında, A.A.’nın 22.09.2025 tarihinde Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi olarak SGK kaydının bulunduğu ancak fiilen görev yapmadığının tespit edildiği, SGK uzmanlık raporu doğrultusunda Başkan Ö.E. ile birlikte 3 belediye yetkilisinin sorumluluğunun değerlendirildiği ifade edilmişti.