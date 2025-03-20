Saraçhane'de öğrencilerin direnişi sürüyor: Taksim'e doğru yürüyen öğrencilerden 'Her yer Taksim her yer direniş' sloganları

Yayınlanma: 20.03.2025 - 18:58

Güncelleme: 20.03.2025 - 19:37

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor.

Sabah saatlerinden itibaren toplanan öğrenciler, Saraçhane'de direnişlerine devam etti. Öğrencilerin Taksim'e yürümek istemesinin ardından polis ekipleri Bozdoğan Kemeri'ne barikat kurdu ve üniversitelilerin geçişine izin vermedi.

Taksim'e yürümek isteyen öğrencilerle polis arasında arbede çıktı.

Polis ekipleri yangına giden itfaiye araçlarına uzun süre izin vermedi.