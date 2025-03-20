Saraçhane'de öğrencilerin direnişi sürüyor: Taksim'e doğru yürüyen öğrencilerden 'Her yer Taksim her yer direniş' sloganları

Gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek olmak için toplanan öğrenciler, Saraçhane'ye yürümüştü. Saraçhane'den Taksim'e yürümek isteyen öğrencilerle polis arasında arbede çıktı.

Saraçhane'de öğrencilerin direnişi sürüyor: Taksim'e doğru yürüyen öğrencilerden 'Her yer Taksim her yer direniş' sloganları
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Engin Deniz İpek
Yayınlanma: 20.03.2025 - 18:58

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor.

Sabah saatlerinden itibaren toplanan öğrenciler, Saraçhane'de direnişlerine devam etti. Öğrencilerin Taksim'e yürümek istemesinin ardından polis ekipleri Bozdoğan Kemeri'ne barikat kurdu ve üniversitelilerin geçişine izin vermedi.

Taksim'e yürümek isteyen öğrencilerle polis arasında arbede çıktı.

Polis ekipleri yangına giden itfaiye araçlarına uzun süre izin vermedi.


Etiketler: #Saraçhane #İstanbul #gözaltı

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