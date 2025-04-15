BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: 'Bugün muhafazakâr deyince akla kârı muhafaza geliyor’

Yayınlanma: 15.04.2025 - 14:05

Güncelleme: 15.04.2025 - 15:06

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) kurucu lideri Prof. Dr. Haydar Baş'ın ölümünün 5. yılında anma töreni düzenlendi.

İstanbul’da Cevahir Kongre Merkezinde yapılan törende kapanış konuşmasını BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş yaptı.

Atatürk’ü babasından öğrendiğini belirten Baş, “Babamı bir kelime ile bu kelime 'tutarlılık' olur. Haydar Hoca doğduğu günden aramızdan ayrıldığı güne kadar tutarlı bir insandı, hiç o tarafa bu tarafa yalpalamayan bir insandı. Atatürk'ün adı her geçtiğinde gözleri dolardı. Allah bizde de onun gibi Atatürk'e bağlılık nasip etsin” dedi.

‘BİZİM ONLARLA ALAKAMIZ YOK’

Kendisine yönelik ‘muhafazakar’ eleştirisine ilişkin de konuşan Baş, “Bana, 'Muhafazakar bir kimliğiniz var. Atatürk'ü de dini yönlü anlatıyorsunuz' diyorlar. Ben de onlara, 'Benim muhafazakar bir kimliğim yok. Ben Türkiye'deki yüzde 90 nüfus gibi inanan bir insanım. Türkiye'nin yüzde 90'ı muhafazakar mı? Ayrıca bugün muhafazakar dediğiniz zaman akla kâr muhafaza eden geliyor! Bizim onlarla hiçbir alakamız yok, hiçbir zaman da olmadı” ifadelerini kullandı.

İngiltere’nin Atatürk üzerinden bir fitne çıkarıp oyun kurduğunu belirten Baş, sözlerine şöyle devam etti:

“İNGİLİZLERİN YALANI SİYASETİ BELİRLEDİ”

“Bu tezgahın temelini şuraya oturttu; Atatürk dinsiz! Tezgahın temeli bu sonra döndü Müslüman millete, 'Bak ey Müslüman halk senin yöneticin, liderin dinsiz dolayısıyla O'nun söylediklerine kulak tıka' dedi. Türkiye'de bu tezgah yapıldı ve bu tezgah bugünün siyasetini bile şekillendirdi. İster görün ister görmeyin bütün meselenin temelinde bu yattı bugüne kadar. ”