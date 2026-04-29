Buğra Gökce’den ‘itirafçı’ Soytekin’in iddiasına yanıt: ‘Tek bir kelime dahi sarf etmedim’

İBB davasında tutuklu bulunan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe, ‘itirafçı’ Adem Soytekin’in duruşmada dile getirdiği cezaevi nakil aracı tartışmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Gökce sosyal medya hesabından şunları yazdı:

“Bugün gerçekleşen duruşma sırasında ismimin karıştırıldığı olayla herhangi bir ilgim bulunmamaktadır.

Geçtiğimiz Salı akşamı cezaevine nakil sırasında, cezaevi nakil aracının 2 izole kabininden ön kabininde tahminimce 4-5 kişi vardı ve kendi aralarında sohbet etmekteydiler. Ben ise penceresiz arkadaki izole kabinde tek başıma bulunmam nedeniyle psikolojik olarak olumsuz etkilenmemek için dikkatimi bir evraka yöneltmiş durumdaydım. Arka kabinde olduğum için sadece sesleri duyabiliyor, konuşmaları seçemiyordum.

“ŞAHSIN YÜKSEK SESLE KÜFÜRLÜ İFADELER KULLANDIĞINI İŞİTTİM”

Kabinlerin dış kısmında bulunan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı belirtilen bir şahsın, ön kabindeki konuşmaları duyduğu ve bu konuşmalar arasında adımın geçtiğine ilişkin bazı beyanlarda bulunduğu anlaşılmaktadır. Ancak açıkça ve tekrar ifade etmek isterim ki, bulunduğum izole kabin nedeniyle söz konusu konuşmaları duymam mümkün olmamıştır. Yalnızca anılan şahsın yüksek sesle küfürlü ifadeler kullandığını işittim.

“KARŞILIK VERMEDİM VE TEK BİR KELİME DAHİ SARF ETMEDİM”

Olası bir provokasyona mahal vermemek adına azami derecede itidal gösterdim; herhangi bir karşılık vermedim ve tek bir kelime dahi sarf etmedim. Cezaevi nakil aracı kamera kayıtları incelendiğinde, tarafımın tek başına bir kabinde bulunduğu ve herhangi bir sözlü müdahalede bulunmadığı açıkça görülecektir.

“JANDARMA TARAFINDAN DÜZENLENEN TUTANAKLARDA DA İSMİMİN YER ALMADIĞINI…”

Jandarma tarafından düzenlenen tutanaklarda da ismimin yer almadığını, tutanaklarda adı geçen kişilerden ikisini daha önce tanımadığımı, aramızda herhangi bir geçmiş ilişki ya da husumet bulunmadığını özellikle belirtmek isterim. Sayın Kapki’yi ilk kez ilk tutuklandığımızda nezarethanede, Sayın Soytekin’i ise yine ilk kez duruşmalar başlayınca mahkeme salonunda görmüş bulunmaktayım. Bunun dışında, adımın geçtiği herhangi bir konuşma ya da tartışmanın tarafı olmadım, hiç kimseye yönelik hakaret veya küfür içeren bir ifade kullanmadım.

“TÜM HUKUKİ HAKLARIM SAKLIDIR”

Hayatı boyunca hiç kimseye karşı kaba veya kırıcı bir üslup kullanmamış bir kişi olarak, bu tür bir olayla ilişkilendirilmekten ve kamuoyunun bu yönde yanıltılmasından derin üzüntü duymaktayım.

Buna rağmen, ismimin bu şekilde anılması ve tarafıma isnatta bulunulması nedeniyle, ilgili beyanlarda bulunan kişiler hakkında tüm hukuki haklarım saklıdır.

Mahkeme sırasında bu hususlara ilişkin açıklama yapmak üzere söz talebim kabul edilmediğinden, işbu açıklamayı kamuoyunu bilgilendirme amacıyla yapma gereği doğmuştur.

Saygılarımla.”

KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURULUR



Geçtiğimiz Salı akşamı cezaevine nakil sırasında, cezaevi nakil aracının 2 izole kabininden ön kabininde tahminimce 4-5 kişi vardı ve kendi… — Doç. Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) April 29, 2026

NE OLMUŞTU?

İBB Davası itirafçısı Adem Soytekin duruşmada “Küfür içerikli ifadeler var. Bu küfürlerin ailem tarafından duyulması, benim ailem ile karşı tarafın ailesi arasında husumete yol açabilir. Bu nedenle sansürleyerek anlatmak istiyorum. Kapki bana ‘Bu sürecin filmini çekeceğiz, sen de rolünü oynar mısın?’ dedi. Ben de ‘Hayır’ dedim ve konu kapandı. Akşam cezaevine giderken tek bir araca bindik. Kapki, yanındakilere dönerek, ‘Adem’e film çekeceğimizi söyledim’ dedi. Bunun üzerine Buğra Gökce de bana küfür etti” ifadelerini kullanmıştı.