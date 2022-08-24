Buğra Kavuncu, tartışma yaratan ‘Yavaş’ çıkışını Cumhuriyet’e değerlendirdi: 'Cumhur'dan vazgeçenlerin tercihi o'
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun “Sahada en çok duyduğumuz isim Mansur Yavaş” sözleri sonrası, adaylık tartışmaları yeniden gündeme geldi. Kavuncu, “sahadaki tespitini” söylediğini belirtti.
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin “Sahada en çok duyduğumuz isim Mansur Yavaş” ve “Meral Akşener’in en doğru kişi olduğuna inanıyoruz” çıkışıyla dikkat çekti. Bu açıklamalarını Cumhuriyet’e değerlendiren Kavuncu, “sahadaki tespitini” söylediğini belirterek “Sahada Mansur Yavaş’ta bir ağırlık var. Özellikle Cumhur İttifakı’ndan kopmuş, vazgeçmiş seçmenin tercihleri noktasında onun lehine bir ağırlık görüyoruz” dedi.
31 MART ANIMSATMASI
Adayın kim olacağına 6’lı masanın karar vereceğini, söz konusu duruşun Saadet Partisi’ndeki son toplantıdan çıkan protokolde yer verilen “ortak aday” vurgusuyla da pekiştirildiğini kaydeden Kavuncu, “Aday kim olursa olsun; 31 Mart İstanbul seçimlerinde nasıl çalıştıysak, adı geçen bütün adaylarla ilgili de canla başla çalışacağız” diye konuştu. Kavuncu, “6’lı masa toplantısı öncesinde genel başkan Akşener’in bilgisiyle yayına çıktı” eleştirilerine de yanıt vererek “Aynı programa bir hafta önce AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe katıldı ve partisinin ‘Yüz yüze 100 gün programını’ anlattı. Kanal da tarafsız yayıncılık ilkeleri ışığında bizim de geçen hafta lansmanını yaptığımız ve ikinci bölümüne başlayacağımız ‘Anlat İstanbul’ programımıza yer verdi, ben de onu anlattım. Esas konu Anlat İstanbul’du” ifadelerini kullandı.
"ADAY İÇİN ÇALIŞIRIZ"
Kavuncu, sözlerinin “İYİ Parti Kılıçdaroğlu’nun adaylığını istemiyor” şeklinde yorumlanmasına da tepki göstererek “Hiç alakası yok. Asıl o siyasi nezaketsizliktir. Biz kimin aday olacağı noktasında bir fikir beyan etmeyiz, etmemeliyiz, etmeyeceğiz de. Sahada gördüğümüzü genel merkezlerimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Kararı verecek olan 6’lı masadır, oradan çıkacak aday için de biz daha önce nasıl yaptıysak canla başla çalışacağız” diye konuştu.
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