İYİ Parti kanadı, Özgür Özel ziyaretine nasıl bakıyor? Kurmaylar: İlerleyen süreçte konuşulur

İYİ Partili kurmaylar, bugün Meral Akşener’in CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yapacağı görüşmenin “ittifak görüşmesi” olmadığını, “nezaket ziyaretinden” ibaret olduğunu belirtiyor.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 30.11.2023 - 03:00
İYİ Parti kanadı, Özgür Özel ziyaretine nasıl bakıyor? Kurmaylar: İlerleyen süreçte konuşulur
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İYİ Parti lideri Meral Akşener bugüne dek 71 yerleşim yerinde partinin belediye başkan adaylarını açıkladı. Ancak kulislerde ittifaka ilişkin tartışmalar sürüyor.

Cumhuriyet’in ulaştığı İYİ Partili kurmaylar, Akşener ve Özel görüşmesinin bir “ittifak veya işbirliği” değil “nezaket ziyareti” olacağını söylüyor. Bazı kurmaylar, ilerleyen günlerde işbirliğine yönelik görüşmelerin de yapılabileceğini aktarıyor.

Partideki bazı kritik isimlerin, Ankara ve İstanbul özelinde CHP ile işbirliğine gidilebileceği görüşünde olduğu kaydediliyor. Ankara ve İstanbul’un AKP’ye kaptırılmaması gerektiğini belirten kurmaylar, “İstanbul’un kritik bir durumda olduğunu ve CHP’nin burada İYİ Parti’nin desteği olmazsa kaybetme riskiyle karşılaşacağını” belirtiyor. 


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