Bülbül: Sığınma evlerindeki kadınlar 5 seçimdir oy kullanamıyor!

01 Nisan 2022 Cuma, 15:29

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Süleyman Bülbül, Milletvekili Seçim Kanunu’nun Genel Kurul görüşmelerinde konuştu.

AKP iktidarının seçme hakkını engellediğini belirten CHP’li Bülbül, “Son 5 seçimdir sığınma evlerinde kalan kadınlar, şiddet gördüğü adresten uzaklaşmak için kimliğini karartan kadınlar, kimliklerini adreslerini gizleyen kadınlar oy kullanamıyor. 5 seçimdir bu kadınların seçme hakkını neden engelliyorsunuz? Avrupa'da olduğu gibi sığınma evlerinde ya da belirli noktalarda bu kadınların oy kullanmalarını neden sağlamıyorsunuz?” diye sordu.

“PARTİLİ CUMHURBAŞKANI’NA SEÇİM YASAĞI UYGULAMIYORSUNUZ”

Seçim Kanunu’nun 11. Maddesine göre Cumhurbaşkanı’nın seçim yasaklarından muaf olup, devletin parasıyla seçim propagandası yapacak olmasını eleştiren CHP’li Süleyman Bülbül, “Seçim yasaklarına uyacaklar, uymayacaklar belirlenmiş. Seçim yasaklarına gireceklerde Başbakan’ın üzeri çiziliyor ama yerine Cumhurbaşkanı yazılmıyor ama bakanlar yazılıyor. Partili Cumhurbaşkanı’na, partili devlet başkanına seçim yasağı uygulamıyorsunuz. Seçimde karşı partiler devlete, devlet bütçesine karşı yarışacak. Siz Anayasa’nın 10. maddesinin 4. fıkrası olan hiçbir kişiye zümreye aileye imtiyaz tanınamaz maddesini ihlal ediyorsunuz" dedi.

“BUNLAR AKP’DE ÜYE OLUP SONRA DA AVUKATLIKTAN HAKİMLEĞE GEÇENLER”

Kıdemli hakimlerin yerine birinci sınıfa ayrılmış hakimlerin getirilmesine değinen CHP’li Bülbül, “61 yıldır kullanılan kıdemli hakim maddesini çıkarıyorsunuz. Birinci sınıfa ayrılmış, birinci sınıfta bulunan hakimlerin arasından kurayla il ve ilçe seçim kurullarına kurayla hakim seçeceksiniz. 9 bin 548 adli yargı hakimi var. Bin 368’i birinci sınıfa ayrılmış, 3 bin 763’üde birinci sınıf hakim. Bu hakimler 15 Temmuz’dan sonra girmiş yani AKP iktidarında giren hakimler. Bunlar AKP’de üye olan, yönetici olan sonra da hakimliğe geçen avukatlar. Yani siz il ve ilçe seçim kurullarını eski AKP’li üyeler ve yöneticilerden mi yapacaksınız? Seçim güvenliğini böyle mi sağlayacaksınız? Sonra da demokrasiden bahsediyorsunuz. Böyle demokrasi olabilir mi?” diyerek tepki gösterdi.

“BİR KİŞİNİN İRADESİNİ 84 MİLYON KİŞİNİN İRADESİ SANDIKTA GÖNDERECEK”

AKP iktidarının artık sona geldiğini ifade eden CHP’li Bülbül, “Getirilen seçim düzenlemesi artık bu işin bittiğini gösteriyor. AKP iktidarının artık bir hikayesi kalmadı. AKP iktidarının Türkiye’ye verebileceği bir şey kalmadı. Bakın memleket bitmiş durumda. Enflasyonda 178 ülke arasında 8. sıradayız. Çiftçi, emekli, esnaf, memur bitmiş. Artık ne yaparsanız, ne getirirseniz, ne değiştirirseniz değiştirin gidiyorsunuz. Bir kişinin iradesini 84 milyon kişinin iradesi sandıkta gönderecek” dedi.



