Bülent Arınç'tan Erdoğan'la ilgili dikkat çeken sözler: Ona da yazık, üzülüyorum…
TBMM eski Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Bülent Arınç'ın bir belgesel için verdiği röportajda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kullandığı ifadeler dikkat çekti.
TBMM eski Başkanı, Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Bülent Arınç, 140journos kanalının ‘Ya Devlet Başa’ isimli Sedat Peker belgeseli için verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Evinin duvarında asılı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte çekilmiş fotoğrafı sorulan Bülent Arınç, "Bu fotoğraf Bakanlar Kurulu'ndan. Ben başbakan yardımcısıyım, Tayyip Bey ise başbakan. Yani hoşuma giden bir fotoğraf. Şimdi siz güzel sordunuz aslında, 'Bu kadar olan bitenden sonra bu fotoğrafın burada ne işi var?' diyorlar. Ben de 'güzel günlerin hatırası' diyorum. Çünkü hala birbirimize karşı bir sevginin bir saygının olduğuna inanıyorum. Zaman zaman sert konuşmalar yapılsa da hatta beni rencide edecek düzeyde olsa da bizim hukukumuz çok eski" dedi.
"O GÜLEN YÜZE HASRETİZ"
Ekonomik kriz hakkında da değerlendirmede bulunan Arınç, "Geldiğimiz noktada yaptıklarımızla bugün yaptıklarımız arasında yani çukurla tepe arasında bir farkı gösterebiliriz" dedi ve Erdoğan'ı işaret etti. Arınç, "Bunların muhatabı artık bugünkü sistemde istesek de istemesek de Sayın Cumhurbaşkanı. Tek kişilik bir hükümetten bahsediyoruz. Ona da yazık, üzülüyorum" ifadelerini kullandı.
Erdoğan için "Mükemmel bir insan, bulunmaz bir insan. En azından çok güzel işler yaptı" diyen Arınç, tepkisini "Keşke bu güzel işler hatırına keşke kendisi bu kadar yıpranmasa. Sen konuşurken yüzün gülerdi, biz o gülen yüze hasretiz. Hiddet yok, kime hiddet göstereceğiz biz?" diyerek dile getirdi.
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