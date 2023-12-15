Bülent Tezcan yoğun bakımda! İşte sağlık durumu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, geçirdiği bypass ameliyatının ardından tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.12.2023 - 19:41
Bülent Tezcan yoğun bakımda! İşte sağlık durumu
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Ankara Güven Hastanesi’nde bypass ameliyatı oldu. Medyascope’un haberine göre kaynaklar, Tezcan’ın ameliyatının iyi geçtiğini söyledi.

Tezcan, iki saat süren ameliyatın ardından tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı. Kaynaklar, Tezcan’ın bir süre sonra odaya alınacağını ekledi.


Bülent Tezcan

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