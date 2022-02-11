Galatasaraylı Alparslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı, elektrik faturasına isyan etti
Zamlı elektrik faturasına isyan eden ünlüler kervanına Galatasaray'da forma giyen Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı da katıldı. Şancı, sosyal medya hesabından elektrik faturasına isyan etti. Oğulları Kürşad'la birlikte bir video paylaşan Şancı, "Elektrik faturamız geldi, Kürşad bundan çok şikayetçi. 'Yırtar atarım bu faturayı, böyle fatura mı olur' de Kürşad" ifadelerini kullandı.
Yeni yılın ilk saatlerinde başlayan zam yağmuru devam ediyor. Özellikle elektrik ve doğal gaza yapılan zamlar sonrası gelen yüksek faturalar ünlü isimleri de isyan ettirdi.
Sosyal medyada herkes faturasını paylaşıyor, zamlara her kesimden tepki yükseliyor.
Gökhan Özoğuz, Gülse Birsel, Yeşim Salkım, Seray Sever, Ceylan Ertem, İdo Tatlıses, Gürgen Öz ve Şahan Gökbakar'dan sonra konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım da Galatasaraylı Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'dan geldi.
"KARDEŞİM BÖYLE FATURA MI OLUR!"
Galatasaray'ın deneyimli savunmacısı Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı sosyal medyadan oğulları Kürşad'la çektiği bir videoyu paylaştı.
Elektrik faturasına tepki gösteren Şancı paylaşımında, "Elektrik faturamız geldi, Kürşad bundan çok şikayetçi. 'Yırtar atarım bu faturayı, böyle fatura mı olur de' Kürşad. 'Kardeşim böyle fatura mı olur!' de" ifadelerini kullandı.
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